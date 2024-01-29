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Примусове повернення чоловіків з-за кордону? Як реагують країни Європи

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Примусове повернення чоловіків з-за кордону? Як реагують країни Європи
«Екстрадиція ухилянтів» нереальна насамперед через позицію європейських країн – там видавати громадян України не готові
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Будь-яких способів примусово повернути українців немає, незалежно від того, чи вони законно виїхали чи нелегально

В Україні на тлі планів посилити мобілізацію обговорюється питання повернення військовозобов'язаних чоловіків до країни. Раніше міністр оборони Рустем Умєров «запрошував» українських чоловіків, які виїхали за кордон, прийти до призовних пунктів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні – воювати чи працювати та сплачувати податки. Також глава держави заявив, що чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали з України, мають повернутися.

Втім, будь-яких способів примусово повернути українців немає, незалежно від того, чи вони законно виїхали чи нелегально. А «екстрадиція ухилянтів», про яку говорили у Раді, нереальна, насамперед через позицію європейських країн – там видавати громадян України не готові. Які країни Європи відреагували відмовою на примусове повернення чоловіків до України проаналізувало видання «Слово і діло».

Примусове повернення чоловіків з-за кордону? Як реагують країни Європи фото 1

За даними агенції ООН у справах біженців, загалом у Євросоюзі зареєстровано близько 6 млн українців під тимчасовим захистом. 18%, тобто мільйон з них, – дорослі чоловіки. Питання їхнього повернення навіть зачепили в Давосі під час спілкування з президентом Володимиром Зеленським. «Це не якесь складне питання, це питання про справедливість. Це не питання до жінок, людей немобілізаційного віку – чоловіків, дітей, вони вільні. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно з українським законом, ти маєш бути в Україні – і це факт. І далі ти будеш воювати або не воювати, а працювати», – відреагував глава держави. Згадав він і про те, що люди, повернення яких дуже бажане, можуть підтримувати українську економіку і, що важливо, таким чином забезпечувати виплати військовим.

Тему активно підхопили західні ЗМІ. На питання про повернення військовозобов'язаних біженців східноєвропейським журналістам відповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, Україна хотіла б це зробити, але примусово – не вийде. Адже зараз за законами країн перебування українців це просто неможливо.

В Австрії заявили, що ніколи не стали б видавати Україні чоловіків призовного віку, які приїхали після початку повномасштабної війни. Як сказали у місцевому МВС, «це було б масовим зазіханням на нашу державність». За інформацією видання Exxpress, в Австрії проживає 14 тис. придатних до військової служби українців.

У Німеччині, за інформацією ЗМІ, мешкає майже 200 тис. українських чоловіків мобілізаційного віку, але країна видавати їх не має наміру. «Не буде такого, щоб ми змушували людей проходити військову службу чи призов проти їхньої волі. Я не можу уявити, оскільки наша Конституція передбачає, що громадяни Німеччини не зобов'язані служити в збройних силах проти своєї волі. Отже, ми не можемо примусити до цього людей з інших країн», – заявив міністр юстиції Марко Бушманн.

Угорщина теж категорично проти екстрадиції чоловіків з України: віцепрем'єр Жолт Шем'єн заявив, що всі біженці з України в Угорщині «в безпеці». «Ми не перевіряємо біженців на те, чи придатні вони до служби в армії. Угорщина не видасть їх Україні. Кожен біженець є вільною людиною в Угорщині, яка може сама вирішувати, чи залишитися їй тут, поїхати на Захід або повернутися назад», – сказав він.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що наразі немає механізмів (і вони не відповідали б міжнародному праву), щоб повернути Україні громадян призовного віку для мобілізації. У країні зараз перебуває приблизно 200 тис. українських чоловіків із різними видами віз.

Ще у вересні міністр юстиції Чехії Владімір Ржепка заявив, що влада не буде видворювати в Україну чоловіків, які втекли від війни. Він пояснив це рішення Європейською конвенцією, яка виключає екстрадицію за ухилення від служби в армії, дезертирство чи непокору наказу командування. При цьому Ржепка зазначив, що українські суди можуть надати запит на видачу конкретної людини. Наприклад, екстрадицію можуть дозволити, якщо буде встановлено, що громадянин підробив документи для звільнення від служби або придбав за хабар так званий «білий білет» про непридатність за станом здоров'я.

В Естонії спочатку заявили, що могли б допомогти Україні з мобілізацією громадян, якби між державами була б відповідна угода. «Ми із задоволенням готові укласти такий договір та допомогти Україні», – сказав глава МВС Лаурі Ляєнеметс, додавши, що в країні близько 7,5 тис. українців призовного віку. Пізніше він сказав, що його слова були спотворені, а Естонія не має на меті «гнати українських чоловіків на фронт». Крапку поставила прем'єрка Кая Каллас, яка підтвердила, що висилати в Україну чоловіків не будуть.

У Сеймі Польщі заявили, що не мають наміру депортувати військовозобов'язаних українців, але готові «створити умови, щоб вони самі повернулися на батьківщину». «Тобто потрібно дбати про те, щоб при отриманні дозволів на роботу, продовженні терміну перебування на партнерських умовах відбувалася перевірка, чи можуть люди бути мобілізованими в Україні», – сказав голова парламентського комітету із закордонних справ Павел Коваль.

До речі, серед аргументів проти примусового повернення військовозобов'язаних українців – не лише відсутність законодавства і схожої практики. Наприклад, в Естонії та Німеччині кажуть, що це цінний людський ресурс. А німці взагалі активно працюють над тим, щоб якомога більше українців перестали отримувати соціальне забезпечення і перетворилися на повноцінних членів німецького суспільства. Незалежно від того – чи це жінки з дітьми, чи працездатні чоловіки мобілізаційного віку.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні.

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Теги: мобілізація біженці кордон екстрадиція податки

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