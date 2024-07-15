Повістки поштою, нові штрафи, арешти рахунків… Що зміниться після 16 липня?

Останній день, аби оновити дані. Завершення терміну оновлення даних розв’яже руки ТЦК

«Час Х» – 16 липня. До цієї дати, згідно з новим законом про мобілізацію, більшість чоловіків і жінки з медичною та фармацевтичною спеціальностями мають оновити свої дані.

Ця процедура стосується:

військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років;

призовників та резервістів;

осіб з відстрочкою та заброньованих;

військовозобов'язаних жінок.

Причому тим, хто вже оновлював свої дані до вступу в дію закону про мобілізацію (18 травня), треба зробити це потворно.

Шляхів оновлення даних – три. Вони давно відомі: візит до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), візит до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), або ж найпростіший та найшвидший – оновлення через додаток «Резерв+». Застосунок надає доступ безпосередньо до реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Оновити дані через ТЦК та ЦНАПи в останні дні відведеного строку стало майже подвигом: ці установи оточили черги, рух яких додатково сповільнився через нестачу персоналу, відключення світла та «глюки» зв’язку. У багатьох регіонах через наплив охочих за кілька днів до завершення терміну припинився процес запису за електронною чергою. А деякі «штурмовики» цих установ навіть скаржилися, що процес затягується умисно, аби змусити тих, хто не встиг до 16 липня, заплатити штрафи.

В останні дні, коли можна оновити дані без штрафів, в ЦНАПах вишукувалися величезні черги фото: «Суспільне», Полтава

При оновленні даних держава хоче дізнатися від громадян лише актуальні на цей час номер телефону, електронну пошту та місце проживання. Якщо оновлення відбулося успішно, громадянин побачить інформацію про свої персональні дані, наявність відстрочки чи бронювання, рішення військово-лікарської комісії щодо придатності, свій унікальний номер військовозобов'язаного і чи внесений він до баз розшуку. Віднедавна в «Резерві+» також можна згенерувати електронний військово-обліковий документ з QR-кодом, який, як запевняють в Міноборони, є аналогічним паперовому, що виданий в ТЦК. Електронний військовий обліковий документ можна демонструвати при перевірці документів. Але підтягнеться він лише у тих, хто вже були попередньо поставлені на військовий облік. Якщо ж ні – все одно доведеться йти до ТЦК. Також тільки в ТЦК можна оновити такі дані як місце народження, освіта, сімейний стан, місце роботи тощо та пройти військово-лікарську комісію.

Міноборони повідомляє, що на сьогодні свої дані оновили близько трьох мільйонів громадян і звертає увагу, що потреба ЗСУ щодо мобілізованих значно менша.

Як ТЦК побачить (не)оновлення даних

ТЦК виявить, що військовозобов’язаний оновив, не оновив або невчасно оновив дані, промоніторивши реєстр «Оберіг», доступ до якого є обмеженим. У разі створення електронного військово-облікового документу відображається мітка часу про оновлення даних.

Часова мітка про оновлення даних в електронному військово-обліковому документі

До вас поштар…

Якщо ви оновили дані вчасно, вважається, що норма закону виконана. Тепер на адресу проживання, яка вказана при оновленні, в будь-який момент може надійти повістка із запрошенням на уточнення даних та проходження військово-лікарської комісії, а далі в разі, якщо ВЛК визнає людину придатною до військової служби і у неї немає права на відстрочку, наступним кроком може стати вручення мобілізаційного розпорядження (або як його ще називають – «бойової повістки»).

Після завершення терміну оновлення даних представники ТЦК і СП надсилатимуть громадянам повістки поштою. Але з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу місця проживання або реєстрації. Такі повістки не потребуватимуть обов’язкового особистого вручення в руки під підпис, вимога чого, як скаржились в ТЦК, істотно гальмувала мобілізацію раніше.

Перший крок ТЦК – це надсилання повістки рекомендованим листом за поштовою адресою, де зареєстрований військовозобов'язаний. Підтверджувати її вручення буде поштовий оператор.

Повістка вважатиметься врученою у день, коли:

людина отримала її, і це підтверджує інформація або документи від поштового оператора;

у поштовому відділенні поставили відмітку про те, що призовник відмовився її отримати;

на пошті поставили відмітку, що військовозобов’язаного немає за адресою місця проживання.

Якщо повістка не отримана, вона повертається до ТЦК, і той вже звертається до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання особи. На виконання цього прохання надається п’ять днів.

Якщо ж правоохоронні органи протягом цього терміну не зможуть знайти особу, вони повідомляють про це ТЦК. Далі ТЦК надсилає «останнє китайське попередження» – вимогу ще одним рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Днем вручення такої вимоги вважається дата її вручення під розписку засобами поштового зв’язку або день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи про неможливість вручення вимоги особі. Щоправда, тут криється привід для майбутніх непорозумінь і оскаржень: як бути, якщо адресата, який дійсно проживає по цій адресі, просто нема вдома в цей час?

У разі невиконання вимоги протягом 10 днів, ТЦК може звернутися до суду з проханням про обмеження у праві керування автомобілем. Щоправда, законодавство передбачило винятки – позбавити людину такої можливості не можна, якщо авто є для нього основним джерелом заробітку або в родині є людина з інвалідністю. Утім, як саме працюватиме механізм обмеження керуванням авто, поки незрозуміло.

Міноборони покроково розписало план покарання тих, хто ухиляється від отримання повісток

Потенційні проблеми з поліцією для порушника не завершаться – у неї є право затримувати військовозобовʼязаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до ТЦК. Для оформлення протоколу час затримання в поліції обмежується трьома годинами. Для з’ясування особи чи обставин правопорушення – до 72 годин.

Якщо ж повістка таки була вручена за всіма правилами, аби явитися до ТЦК, особі дається не менше, ніж 14 днів, від дати, коли повістка була відправлена (не отримана!).

Штрафи для «ухилянтів»

Після вступу закону в дію ТЦК отримали право виписувати штрафи без складання адміністративного протоколу і рішення суду.

Тим, хто до 16 липня дані не оновив, повістку можуть надіслати за місцем реєстрації плюс їм загрожує постанова про штраф згідно ст. 210-1 КУпАП – від 17 до 25,5 тис. грн. Вибір конкретної суми – суб’єктивний і залежить від рішення керівництва ТЦК. Адвокат Роман Сімутін в розмові з «Главкомом» звертає увагу, що штрафи від 17 тис. накладали вже після вступу в дію нового законопроєкту про мобілізацію з 18 травня, особливо на тих, хто раніше не стояв на обліку або мав тільки приписне посвідчення. За словами юриста, це не мало масового характеру, аби не відлякувати людей від оновлення і візитів до ТЦК.

Як запевняють в Міноборони, автоматично штрафи накладатися не будуть, але це може статися протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення працівниками ТЦК в системі «Оберіг» і до одного року з моменту його вчинення. Навіть якщо у вас була поважна причина не оновити дані вчасно (наприклад, перебування на лікарняному), в Міноборони стверджують, що від відкриття адміністративного провадження це не вбереже. Утім, такі рішення можна буде оскаржити в суді, надавши відповідні документи щодо неможливості своєчасно зробити оновлення.

Дізнатися, чи накладений штраф, можна буде особисто в ТЦК або перевіривши Реєстр виконавчих проваджень чи застосунок «Дія». При цьому сплата штрафу (через «Дію» цього поки зробити не можна) не звільняє від необхідності реагувати на повістки та оновлювати дані. Штрафи ТЦК може виписувати по кілька разів за одне й те ж порушення – якщо зважати на додержання всіх термінів, то це може відбуватися кожні півтора-два місяці. Якщо ж сума неоплачених штрафів сягне межі в 20 мінімальних зарплат (160 тис. грн), може розпочатися арешт рахунків та майна порушника. Як максимум – дійде до продажу майна боржника з аукціону, утримання суми штрафу, і повернення решти власнику. Але цей радикальний варіант запускається, якщо на арештованих рахунках боржника немає достатньої суми для покриття боргу.

Цікаво, що під час розгляду законопроєкту про мобілізацію ці норми, що викликали найбільший резонанс, були з нього прибрані. Але фактично будуть діяти звичні алгоритми стягнення штрафів через виконавчу службу, які допускають арешти рахунків. Ця схема добре відома тим, хто, наприклад, не сплатив вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху чи паркування.

Штраф має бути сплачений протягом 15 днів з моменту вручення постанови (хоча постає логічне питання, кому саме її вручати, якщо людина переховується), або, якщо запускається процес оскарження, не пізніше 15 днів з дня повідомлення про залишення судом скарги без задоволення. У разі несплати штрафу у визначені терміни постанова спрямовується до примусового виконання до органів державної виконавчої служби. При цьому сума штрафу подвоюється і додається 10% виконавчого збору.

Інформація про правопорушників також будуть передаватися до бази даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС – поліцейські при виявленні таких осіб мають доставити їх до ТЦК.

Поліцейські при виявленні «штрафників» будуть доставляти їх до ТЦК

Штрафи за несвоєчасну постановку на військовий облік можуть отримати навіть юнаки, яким виповнилося 17 років. Те саме стосується і громадян такого віку за кордоном. Для постанови на воєнний облік їм треба буде надати паспорт, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, приписку до призовної дільниці та сертифікати про спеціальні знання або навички, які так чи інакше мають відношення до військової справи.

Важливий нюанс, на який звертають увагу в Міноборони: представники ТЦК мають самі перевіряти дані реєстрів, до яких вони мають доступ, і штрафувати людину за неоновлення лише в тому випадку, коли таких даних про неї в реєстрах немає. Але юристи висловлюють великі сумніви, що ТЦК витрачатимуть час на таку перевірку. На їхню думку, представники ТЦК переважно просто будуть виписувати постанови про штрафи за фактом неоновлення даних, незважаючи на наявність необхідних відомостей в реєстрах.

Як там, за кордоном

Громадяни, які перебувають за кордоном, мають змогу оновити свої персональні дані не тільки через «Резерв+», а й повідомивши їх на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефона, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку. Та практика свідчить, що додзвонитися за цими номерами дуже складно, як і отримати відповідь від ТЦК, чи був отриманий лист на e-mail.

Але просто відправити листа в нікуди і вважати справу виконаною, сподіваючись, що ніхто з-за кордону мобілізувати не буде, – не варіант. За новим законом про мобілізацію, якщо громадянин України за кордоном не оновить облікові дані, йому можуть просто відмовити у наданні консульських послуг в українських закордонних дипломатичних установах. Та й штраф такій особі доведеться заплатити – із потенційною загрозою блокування рахунків. Тож деякі юристи радять не тільки стукатися до ТЦК, а й дублювати дані на контакти Міноборони.

Як стверджує нардеп від «Слуги народу» Олександр Федієнко, оновити дані можна буде і після 16 липня навіть без сплати штрафу. Але не всім. Нардеп вважає, що люди, які з об’єктивних причин не змогли оновитися вчасно, можуть це зробити пізніше, і штраф на них накладати не треба, оскільки вони самі усунули правопорушення. Нардеп посилається на Адміністративний кодекс, вочевидь, маючи на увазі статтю 34, де сказано, що обставинами, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнається, зокрема, «відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди».

Але у Міноборони поки була інша позиція – «спочатку штрафи, а потім оскаржуйте». Чи буде вона трохи скорегована – побачимо.

Виїзд за межі України

З 00:00 годин 17 липня прикордонники при перетинанні державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності документа прикордонники у перетині державного кордону на виїзд з України буде відмовлено. Також підставою відмови буде статус «у розшуку» в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У таких випадках на місце викликатимуть поліцейських.

Категорії осіб, яким дозволено виїзд з України, наразі не змінилися.

Наталія Сокирчук, «Главком»