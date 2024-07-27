Міноборони пояснило, кого найпершими покличуть до війська після оновлення даних

Речник Міноборони пояснив, кого призиватимуть до війська після оновлення даних

Запити на військово-облікові спеціальності можуть змінюватися залежно від того, яка зброя надходить в Україну та яка ситуація на лінії бойового зіткнення

Серед українців, які оновили свої військово-облікові дані, передусім призиватимуть до війська тих, хто має військово-облікову спеціальність, найбільш потрібну для роботи у лавах Сил оборони. Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю nv.ua.

«У першу чергу це буде залежати від тих військово-облікових спеціальностей, які мають військовозобов'язані, і запитів на певну кількість тих фахівців військовим керівництвом. Тобто ця вертикаль ТЦК, командування Сухопутних військ, Генштаб, буде працювати відповідно до своєї структури», – пояснив Лазуткін.

Водночас він зауважив, що запити можуть змінюватися залежно від того, яка зброя надходить в Україну та яка ситуація на лінії бойового зіткнення.

До того ж, за словами речника Міноборони, немає чітких критеріїв відбору людей, які встановлені раз і назавжди – це залежать від багатьох чинників.

Нагадаємо, що, за словами Лазуткіна, наразі гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає.

До слова, у застосунку «Резерв+» зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Також повідомлялося, що поки що Міністерство оборони України не планує впроваджувати повістки в мобільний застосунок для військовозобов'язаних «Резерв+».