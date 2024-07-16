Удар по «Охматдиту»: під час атаки у лікарні перебували діти з Молдови

Діти з Молдови перебували в «Охматдиті» під час удару росіян

Одна дитина у момент бомбардування перебувала на операційному столі

У момент російського ракетного обстрілу дитячої лікарні «Охматдит» у Києві в ній перебували й пацієнти з Молдови, одній дитині в цей час якраз робили операцію. Про це повідомила віце-прем'єр Молдови Крістіна Герасимов у Facebook.

Урядовиця, яка наразі перебуває з робочим візитом у Києві, відвідала лікарню «Охматдит», яка зазнала пошкоджень від ракетного удару РФ.

«У цей момент у лікарні були понад 600 пацієнтів – діти, які страждають на невиліковні хвороби. У тому числі діти з Молдови, одна з них у момент бомбардування перебувала на операційному столі», – написала Герасимов.

Віцепрем'єрка зазначила, що дитина, якій проводили операцію під час обстрілу, вижила і досі перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 8 липня під час ракетного удару по столиці України загинуло 33 людини, 121 була поранена. За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 15 липня 29 поранених містян залишалися в лікарнях, з них троє – у важкому стані. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

Раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.