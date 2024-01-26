Китай просить Іран допомогти впоратися із хуситами

Пекін дав чітко зрозуміти, що буде розчарований Тегераном, якщо будуть уражені будь-які судна, пов'язані з Китаєм

Китайські чиновники попросили своїх іранських колег допомогти стримати напади на кораблі в Червоному морі з боку підтримуваних Іраном хуситів. Про це пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Із посиланням на іранські джерела видання повідомляє, що обговорення атак хуситів і торгівлі між Китаєм та Іраном відбулися на кількох останніх зустрічах у Пекіні та Тегерані.

«По суті, Китай каже: Якщо нашим інтересам буде завдано будь-якої шкоди, це вплине на наш бізнес з Тегераном. Тож скажіть хуситам проявити стриманість», – сказав Reuters іранський чиновник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Китайські офіційні особи не дали жодних конкретних коментарів щодо того, як торговельні відносини Пекіна з Іраном можуть постраждати, якщо його інтересам буде завдано шкоди нападами хуситів.

Зазначається, що Пекін чітко дав зрозуміти, що буде дуже розчарований Тегераном, якщо будь-які судна, пов'язані з Китаєм, будуть уражені, або інтереси країни будь-яким чином постраждають.

Напади, які, за словами хуситів, здійснюються на підтримку палестинців у Секторі Гази, підвищили вартість доставки та страхування, порушивши ключовий торговельний шлях між Азією та Європою, яким широко користуються кораблі з Китаю.

Нагадаємо, США звернулися до Китаю з проханням допомогти захистити торговельні судна у Червоному морі від атак єменських хуситів, яких підтримує Іран.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє стратегію для проведення тривалої військової операції проти хуситів у Ємені, оскільки низка завданих ударів не змогла зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі.