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Китай просить Іран допомогти впоратися із хуситами

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Китай просить Іран допомогти впоратися із хуситами
Китай попросив Іран допомогти стримати хуситів
фото: Reuters

Пекін дав чітко зрозуміти, що буде розчарований Тегераном, якщо будуть уражені будь-які судна, пов'язані з Китаєм

Китайські чиновники попросили своїх іранських колег допомогти стримати напади на кораблі в Червоному морі з боку підтримуваних Іраном хуситів. Про це пише Reuters.

Із посиланням на іранські джерела видання повідомляє, що обговорення атак хуситів і торгівлі між Китаєм та Іраном відбулися на кількох останніх зустрічах у Пекіні та Тегерані.

«По суті, Китай каже: Якщо нашим інтересам буде завдано будь-якої шкоди, це вплине на наш бізнес з Тегераном. Тож скажіть хуситам проявити стриманість», – сказав Reuters іранський чиновник.

Китайські офіційні особи не дали жодних конкретних коментарів щодо того, як торговельні відносини Пекіна з Іраном можуть постраждати, якщо його інтересам буде завдано шкоди нападами хуситів.

Зазначається, що Пекін чітко дав зрозуміти, що буде дуже розчарований Тегераном, якщо будь-які судна, пов'язані з Китаєм, будуть уражені, або інтереси країни будь-яким чином постраждають.

Напади, які, за словами хуситів, здійснюються на підтримку палестинців у Секторі Гази, підвищили вартість доставки та страхування, порушивши ключовий торговельний шлях між Азією та Європою, яким широко користуються кораблі з Китаю.

Нагадаємо, США звернулися до Китаю з проханням допомогти захистити торговельні судна у Червоному морі від атак єменських хуситів, яких підтримує Іран.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє стратегію для проведення тривалої військової операції проти хуситів у Ємені, оскільки низка завданих ударів не змогла зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі. 

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Теги: Китай Іран

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