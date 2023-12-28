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НАЗК внесло до списку спонсорів війни популярного китайського виробника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НАЗК внесло до списку спонсорів війни популярного китайського виробника
У Росію Shandong Odes поставляє свою продукцію з 2021 року
фото з відкритих джерел

Aodes продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з державою-терористом

НАЗК внесло китайську компанію Shandong Odes до переліку міжнародних спонсорів війни за постачання армії РФ квадроциклів. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

«Міноборони РФ закупило китайські всюдиходи виробництва компанії Shandong Odes Industry Co., Ltd для потреб своєї армії. Крім того, ця китайська компанія продовжує активно постачати й інші автомобілі до РФ і платити сотні тисяч доларів до бюджету агресора», – йдеться в заяві.

Зазначається, що купівля транспорту стала причиною для внесення НАЗК провідного виробника мотовсюдиходів Shandong Odes Industry Co., Ltd, (Aodes) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Компанія має штаб-квартиру в Шаньдуні (КНР). Бренд Aodes також зареєстрований у США і включає повний спектр виробництва, обслуговування та реалізації мотовсюдиходів з командами дослідження і розробки з США, Європи та Китаю.

У Росію Shandong Odes поставляє свою продукцію з 2021 року. А офіційним дистриб'ютором Aodes на території РФ є ТОВ «Меркурій-ДВ». Тільки за 2022 рік вона сплатила податків до бюджету агресора на понад $797 тис.

Російське представництво Aodes складається з понад 60 дилерських центрів, які продають і обслуговують квадроцикли, мотовсюдиходи і гольфкари власного виробництва.

Aodes продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з державою-терористом. Зокрема, у період з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на понад $16 млн. Серед товарів були квадроцикли, запчастини для їх ремонту та обслуговування, надувні човни.

У березні та квітні 2023 року компанією було відправлено до Росії 137 автомобілів Desertcross на понад $1,5 млн. Основним покупцем виступала російська автоспортивна компанія «Формула 7»/«Формула Д». А з жовтня 2022 року по серпень 2023 року китайська Shandong Odes експортувала запчастини до квадроциклів і всюдиходів на загальну суму понад $19 млн.

Але товари Aodes можуть бути використані не тільки як техніка для активного відпочинку або спорту. Так, 2023 року Міноборони РФ закупило китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 для потреб своєї армії.

Станом на середину листопада 2023 року в розпорядженні ворога вже налічувалося 537 одиниць Desertcross 1000-3, а до кінця березня 2024 року має бути закуплено ще 1590 одиниць із «додатковими опціями». Ці машини отримали підрозділи спеціального призначення для підвезення боєприпасів, інших вантажів вагою до 550 кг, а також санітарно-евакуаційних завдань.

Нещодавно оприлюднені українськими військовими кадри підтверджують знищення двох всюдиходів (квадроциклів) китайського виробництва Desertcross 1000-3 поблизу села Кринки на тимчасово окупованих Росією територіях Херсонської області.

«Компанія Shandong Odes Industry через дистриб'юторів ТОВ «Меркури-ДВ» і ТОВ «Формула Д» забезпечує технологічні можливості країни-агресора, активно підтримує економіку і військову машину Росії. Спроб засудити війну РФ проти України від керівництва компанії не було», – пише НАЗК.

Нагадаємо, три найбільші китайські нафтогазові компанії потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни. Йдеться про China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC). Ці компанії, за даними НАЗК, продовжують реалізовувати спільні проєкти з РФ та фінансувати стратегічну галузь Росії сплатою податків.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську компанію China Railway Construction Corporation (CRCC) до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує працювати в Росії, будуючи метро, мости та автомагістралі.

Теги: транспорт Китай НАЗК війна

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