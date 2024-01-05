Прогноз-2024. Що чекає на Росію

Санкції залишаються одним з найпотужніших інструментів завершення війни

Завершую цикл своїх прогнозів. По Україні тут, по Заходу тут. Окремо напишу своє бачення щодо ключових кроків по нашій реакції на загрози 2024.

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Внутрішньополітичний стан рф

Головна і дуже важлива зміна в рф – це погіршення внутрішньої соціально-економічної ситуації. Це важко встановити по цифрам, оскільки путін і влада брешуть постійно про стан економіки. Але опитування ІКАР у вересні 2023 року показує вражаючу зміну настроїв росіян: 42 % найбільшою проблемою назвали низький рівень зарплат і пенсій, а СВО – 31%. Для розуміння в грудні 2022 року: 50% назвали СВО найбільшою проблемою, а 25% – низькі зарплати і пенсії. Зрештою, тренд на погіршення ситуації підтверджує і сам путін, який більшість своєї прес-конференції присвятив соціальним питанням, а не війні.

Чому це важливо? Я постійно пояснюю, що революції в росії відбуваються згори. Тобто спочатку погіршується ситуація, тоді в оточенні царя з’являються бажаючі її очолити і скинути його, тоді починається двіж. Зрештою, Пригожин це дуже чітко продемонстрував, але через відсутність передумов в суспільстві – програв. Цього і боїться путін найбільше – появи нового опозиційного лідера. Тут мій прогноз полягає в тому, що ближче до осені і ми побачимо ряд конфліктів в російських елітах. Можливо навіть штучних, де будуть створювати якогось керованого конструктивного опозиціонера, але як і колись в царські часи – всі контрольовані рано чи пізно виходять з під контролю.

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Вибори

Вибори путіна пройдуть спокійно. Головна інтрига чи принесе він на них якісь здобутки типу Авдіївки чи ні. Зараз я прогнозую, що ні. Російські генерали недооцінили ситуацію, і спалили серйозні ресурси вже, і на їх відновлення потрібний буде час, якого може не вистачити до виборів. Втім, немає причин думати, що путіну це дуже треба для перемоги. Не буде Авдіївки зроблять переможний угар з якогось маленького села. Опитування показує, що СВО не в пріоритеті. Скоріше якась перемога путіну потрібна більше для своїх партнерів, чим для росіян.

Результати виборів також будуть визнані світом. З зауваженнями, що вибори не демократичні, але Захід визнає путіна. І я відразу закликаю ряд наших активістів не витрачати свій час і ресурси на боротьбу з цим визнанням. Справа в тому, що невизнання путіна робить не можливим мирний процес за його участі. І Захід на це ніколи не піде.

Санкції

Санкції залишаються одним з найпотужніших інструментів завершення війни. І на мою думку, тут Україна дуже сильно не допрацьовує. 2023 рік не можна назвати провальним в плані санкцій, оскільки доходи рф від нафти впали на 40%. Водночас, важко назвати успішним, оскільки рф отримувала доступ до технологій чіпів та іншого, змогла перевести економіку на військові рейки і втримати ситуацію. Так, допомагають Китай, Індія, Іран та Північна Корея, але більшість доходів і технологій рф продовжує отримувати від Заходу в обхід.

Мій прогноз полягає в тому, що в 2024 році більше уваги буде приділено питанню дотримання санкцій, чим прийняття нових пакетів. І Україна має активно в цьому брати участь. Ми можемо самостійно виявляти порушення санкцій іншими країнами як Грузія чи Казахстан, через які сьогодні йде левова частка західного імпорту на рф. Зрештою, я сподіваюсь, що відбудеться серйозна розмова Заходу з Індією, про те де вона на шкалі демократичних держав.

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Війна

Фаза бойових дій буде поділена на два етапи. Перший до виборів путіна, другий до виборів в США. Про перше я вже сказав вище. Про друге – з липня – серпня я думаю путін розпочне фазу потужного наступу, на мою думку, на Харків. Наступ буде безперспективний, але його мета показати, що Байден і його підтримка України – провалилися. Це має дати пас Трампу на виборах президента США.

Загалом, я прогнозую, що в наступному році ми поміняємося з росіянами місцями. Вони підуть в потужні контрнаступи, понесуть втрати і зазнають невдачі. Ми ж нанесемо кілька успішних контрударів і можливо навіть виграємо більше чим в цьому році. Рік путін буде закінчувати дуже і дуже сумно. Наступи проваляться, внутрішня ситуація сильно погіршиться, в еліті будуть розколи.