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Віктор Андрусів Радник Міністра внутрішніх справ України

Прогноз-2024. Що чекає на Росію

glavcom.ua
Для Росії немає хороших варіанів майбутнього
колаж: glavcom.ua

Санкції залишаються одним з найпотужніших інструментів завершення війни

Завершую цикл своїх прогнозів. По Україні тут, по Заходу тут. Окремо напишу своє бачення щодо ключових кроків по нашій реакції на загрози 2024.

Внутрішньополітичний стан рф

Головна і дуже важлива зміна в рф – це погіршення внутрішньої соціально-економічної ситуації. Це важко встановити по цифрам, оскільки путін і влада брешуть постійно про стан економіки. Але опитування ІКАР у вересні 2023 року показує вражаючу зміну настроїв росіян: 42 % найбільшою проблемою назвали низький рівень зарплат і пенсій, а СВО – 31%. Для розуміння в грудні 2022 року: 50% назвали СВО найбільшою проблемою, а 25% – низькі зарплати і пенсії. Зрештою, тренд на погіршення ситуації підтверджує і сам путін, який більшість своєї прес-конференції присвятив соціальним питанням, а не війні.

Чому це важливо? Я постійно пояснюю, що революції в росії відбуваються згори. Тобто спочатку погіршується ситуація, тоді в оточенні царя з’являються бажаючі її очолити і скинути його, тоді починається двіж. Зрештою, Пригожин це дуже чітко продемонстрував, але через відсутність передумов в суспільстві – програв. Цього і боїться путін найбільше – появи нового опозиційного лідера. Тут мій прогноз полягає в тому, що ближче до осені і ми побачимо ряд конфліктів в російських елітах. Можливо навіть штучних, де будуть створювати якогось керованого конструктивного опозиціонера, але як і колись в царські часи – всі контрольовані рано чи пізно виходять з під контролю.

Вибори

Вибори путіна пройдуть спокійно. Головна інтрига чи принесе він на них якісь здобутки типу Авдіївки чи ні. Зараз я прогнозую, що ні. Російські генерали недооцінили ситуацію, і спалили серйозні ресурси вже, і на їх відновлення потрібний буде час, якого може не вистачити до виборів. Втім, немає причин думати, що путіну це дуже треба для перемоги. Не буде Авдіївки зроблять переможний угар з якогось маленького села. Опитування показує, що СВО не в пріоритеті. Скоріше якась перемога путіну потрібна більше для своїх партнерів, чим для росіян.

Результати виборів також будуть визнані світом. З зауваженнями, що вибори не демократичні, але Захід визнає путіна. І я відразу закликаю ряд наших активістів не витрачати свій час і ресурси на боротьбу з цим визнанням. Справа в тому, що невизнання путіна робить не можливим мирний процес за його участі. І Захід на це ніколи не піде.

Санкції

Санкції залишаються одним з найпотужніших інструментів завершення війни. І на мою думку, тут Україна дуже сильно не допрацьовує. 2023 рік не можна назвати провальним в плані санкцій, оскільки доходи рф від нафти впали на 40%. Водночас, важко назвати успішним, оскільки рф отримувала доступ до технологій чіпів та іншого, змогла перевести економіку на військові рейки і втримати ситуацію. Так, допомагають Китай, Індія, Іран та Північна Корея, але більшість доходів і технологій рф продовжує отримувати від Заходу в обхід.

Мій прогноз полягає в тому, що в 2024 році більше уваги буде приділено питанню дотримання санкцій, чим прийняття нових пакетів. І Україна має активно в цьому брати участь. Ми можемо самостійно виявляти порушення санкцій іншими країнами як Грузія чи Казахстан, через які сьогодні йде левова частка західного імпорту на рф. Зрештою, я сподіваюсь, що відбудеться серйозна розмова Заходу з Індією, про те де вона на шкалі демократичних держав.

Війна

Фаза бойових дій буде поділена на два етапи. Перший до виборів путіна, другий до виборів в США. Про перше я вже сказав вище. Про друге – з липня – серпня я думаю путін розпочне фазу потужного наступу, на мою думку, на Харків. Наступ буде безперспективний, але його мета показати, що Байден і його підтримка України – провалилися. Це має дати пас Трампу на виборах президента США.

Загалом, я прогнозую, що в наступному році ми поміняємося з росіянами місцями. Вони підуть в потужні контрнаступи, понесуть втрати і зазнають невдачі. Ми ж нанесемо кілька успішних контрударів і можливо навіть виграємо більше чим в цьому році. Рік путін буде закінчувати дуже і дуже сумно. Наступи проваляться, внутрішня ситуація сильно погіршиться, в еліті будуть розколи.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори війна Китай путін Казахстан втрати

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Віктор Андрусів

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