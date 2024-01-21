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Британська поліція створила підрозділ для протидії загрозам з боку РФ, Китаю та Ірану

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Британська поліція створила підрозділ для протидії загрозам з боку РФ, Китаю та Ірану
Новий спецпідрозділ матиме нові повноваження
фото: AP

Поліція Британії вважає, що виклик, який кидають ворожі держави, зараз більший, ніж будь-коли з часів Холодної війни

Британська поліція створила новий підрозділ, який спеціалізуватиметься на боротьбі із загрозами, що походять від низки держав, насамперед Ірану, Китаю та Росії. Про це пише Sky News.

«Ми будемо найбільш відкритою частиною британського співтовариства безпеки, яке посилить свою реакцію на ворожі дії цих держав», – сказав помічник комісара поліції Метт Джукс.

Повідомляється, що новий спеціалізований підрозділ буде використовувати нові повноваження, передбачені законом.

За словами Джукса, британська поліція дуже стурбована ризиками впливу низки країн на національні вибори, які можуть відбутися цього року.

Помічник комісара також сказав, що свідчення та відчуття його офіцерів свідчать про те, що загроза шпигунства і втручання ворожих держав у внутрішні справи країни за останні роки зросла до рівня, який не спостерігався з часів Холодної війни.

Нагадаємо, Нагадаємо, НАТО розпочинає найбільші з часів Холодної війни навчання, відпрацьовуючи, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі Альянсу в разі спалаху конфлікту з Росією.

Як повідомлялося, Велика Британія відправить 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі у рамках масштабних навчань НАТО в першій половині цього року.

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Теги: росія Іран війна Китай Велика Британія поліція

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