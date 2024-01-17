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Іран атакував Пакистан ракетами та дронами – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Іран атакував Пакистан ракетами та дронами – ЗМІ
фото ілюстративне

Іран атакував дві бази войовничого угруповання «Джаіш аль-Адль»

У вівторок, 16 січня, Іран завдав удару по базах сунітського угруповання «Джейш аль-Адль» на території Пакистану. Про це повідомляє Reuters.

Бази бойовиків були знищені ударами високоточних ракет і безпілотників.

Однак центральним пунктом даної операції нібито був регіон, відомий як Кух-Сабз (зелена гора) у провінції Белуджистан у Пакистані. Іран вважає його одним із найбільших центрів для бойовиків Джейш аль-Зулм.

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері, 15 січня, Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Зазначається, що ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США. Незабаром аеропорт Ербіля припинив роботу після «дуже жорстокого бомбардування». Внаслідок обстрілу міста Ербіл загинули не менше чотирьох людей.

Пізніше стало відомо, що під час атаки Ірану на місто Ербіль в Іраку загинув курдський бізнесмен Пешрав Дзейї та кілька членів його родини. Він володів кількома великими компаніями, серед яких Empire та Falcon Group.

До слова, Сполучені Штати Америки сьогодні, 16 січня, знову вдарили ракетами по Ємену. Ціллю стали протикорабельні ракети хуситів.

Теги: Іран бомбардування Пакистан аеропорт

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