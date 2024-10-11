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На скільки Гарріс випереджає Трампа: у США провели загальнонаціональне опитування

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На скільки Гарріс випереджає Трампа: у США провели загальнонаціональне опитування
Рейтинг Гарріс більший ніж у Трампа
фото з відкритих джерел

У США провели загальнонаціональне опитування напередодні виборів президента

Кандидатка на посаду президента США від демократів Камала Гарріс випереджає висуванця республіканців Дональда Трампа серед потенційних виборців на 4%. Про це повідомляє The Hill. 

У США оголосили результати загальнонаціонального опитування Economist/YouGov. За Гарріс віддали б голоси 49%, за Трампа – 45% опитаних. Віцепрезидентка також випереджає експрезидента на 3 відсоткових пункти серед зареєстрованих виборців (47% проти 44%). При цьому 5% зареєстрованих виборців ще не визначилися, за кого голосуватимуть. 

До симпатиків Гарріс себе відносять 95% демократів, 38% незалежних та 6% республіканців. Трампа підтримують 90% республіканців, 40% незалежних і 2% демократів. Опитування проводилося 6-7 жовтня й охопило 1604 респондентів по всій країні.

До слова, як йдеться у статті «Трамп vs Гарріс: Букмекери назвали фаворита (графіка)», на даний момент, на думку букмекерів, шанси Дональда Трампа і Камали Гарріс на перемогу є майже рівними, але певну перевагу все ж має Гарріс. Коефіцієнт на демократку становить 1.8. Імовірність успіху Трампа букмекери оцінюють коефіцієнтом 2.00. Інші ж претенденти на крісло президента США мають лише теоретичні шанси на перемогу.  

Нагадаємо, виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Раніше стало відомо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що він повинен отримати «100% голосів євреїв». Відповідна заява американського експрезидента пролунала в роковини нападу палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

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Теги: вибори Дональд Трамп ХАМАС букмекери Камала Гарріс США

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