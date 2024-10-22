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Сі Цзіньпін заявив, що «дружба між Китаєм і Росією триватиме поколіннями»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сі Цзіньпін заявив, що «дружба між Китаєм і Росією триватиме поколіннями»
Сі Цзіньпін зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним 22 жовтня
фото: Reuters

Китайський лідер при зустрічі з російським диктатором заявив, що наразі відбуваються небачені зміни

Сьогодні, 22 жовтня, у Казані на полях саміту БРІКС лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters.

Китайський лідер заявив, що наразі відбуваються зміни, «небачені за сто років, коли міжнародна ситуація переплетена з хаосом», зазначає видання.

Сі Цзіньпін сподівається на те, що «дружба між Китаєм і Росією триватиме поколіннями, і відповідальність великих країн перед своїми народами не зміниться». Водночас Путін відповів, що Росія й надалі планує «посилювати координацію на всіх багатосторонніх платформах», щоб нібито забезпечити «глобальну безпеку та справедливий світовий порядок».

Нагадаємо, у Казані стартував 16-й саміт БРІКС, за участю країн з економіками, що розвиваються та демонструють зростаючий вплив незахідного світу. Російська сторона, як організатор заходу, очікує, що в триденному саміті візьмуть участь представники 36 країн та шість міжнародних організацій, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Як повідомлялося, у Казані на полях саміту БРІКС премʼєр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Індійський прем'єр заявив, що Нью-Делі готовий сприяти припиненню війни в Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки не розглядають міжнародну організацію БРІКС як загрозу західним альянсам.

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Теги: росія Китай путін путінський режим Сі Цзіньпін

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