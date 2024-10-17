Держдеп США зробив заяву про план перемоги після його публічної презентації

Речник Держдепартаменту США не розповів, які пункти та положення в ініціативі підтримує американська сторона

США обговорюють з Україною план перемоги та працюють стосовно «інших заходів», які допоможуть Україні перемогти на полі бою. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Речник Держдепартаменту не став конкретизувати свою минулу заяву про «продуктивні кроки», які влада США вбачає у плані перемоги. Він не уточнив, які пункти та положення в ініціативі підтримує американська сторона.

«Я не збираюся вдаватися в різні деталі, окрім того, що скажу, що ми продовжуємо співпрацювати з урядом України щодо цього плану», – сказав він.

За словами Міллера, Байден у телефонній бесіді з Зеленським 16 жовтня «очевидно» торкався питання плану перемоги України у війні з РФ.

«Я впевнений, що це була одна з тем розмови. І ми продовжуємо співпрацювати з ними щодо інших заходів, які, на нашу думку, не входять до плану, і які, на нашу думку, допоможуть Україні перемогти на полі бою та забезпечити справедливий і міцний мир», – додав представник зовнішньополітичного відомства США.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

До слова, одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.