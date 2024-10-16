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Китай направив у повітряний простір Тайваню більше 150 винищувачів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Китай направив у повітряний простір Тайваню більше 150 винищувачів
В повітряному просторі Тайваню перебувало півтори сотні китайських літаків
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони Тайваню заявило, що Пекін направив в бік країни 153 військові літаки 

Пекін направив до Тайваню рекордну кількість винищувачів під час військових навчань. За повідомленням Міністерства оборони Тайваню, було зафіксовано загалом 153 військові літаки. Про це у своєму матеріалі інформує CNN.

Окрім того, в водах навколо острова перебували 14 військових кораблів КНР та ще 12 суден, що належать китайській береговій охороні.

Військові навчання, в яких брали участь китайські винищувачі, безпілотники, військові кораблі та судна берегової охорони, імітували блокаду Тайваню. Тайвань назвав це «безпідставною провокацією».

Китай у відповідь на заяву президента Тайваню Лая Цінде про непорушність суверенітету острова охарактеризував ці навчання як «серйозне попередження». Пекін вважає Тайвань частиною своєї території та погрожує об'єднати острів із материковим Китаєм, застосовуючи військову силу, якщо це буде необхідно.

Зауважимо, нещодавно Міністерство оборони Тайваню повідомило про високу військову активність Китаю довкола острова. Протягом доби військові зафіксували 66 бойових літаків і 7 кораблів китайської армії, які проводили патрулювання та маневри.

Раніше ми повідомляли, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розпочала проведення навчань «Спільний меч –2024В» навколо Тайваню, щоб стримати прагнення острова до незалежності.

До слова, чотири кораблі морської поліції КНР пройшли через закриту для судноплавства акваторію в районі архіпелагу Мацзу. Про це йдеться у заяві Берегової охорони Тайваню.

Раніше Пентагон відреагував на масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню та заявив, що навчання армії Китаю поблизу Тайваню є безвідповідальною, непропорційною і дестабілізуючою військовою операцією тиску.

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Теги: армія військові навчання військові навчання Пентагон Тайвань

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