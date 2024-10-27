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Китай прийме «контрміри» у відповідь на пакет озброєння США для Тайваню – Reuters

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Китай прийме «контрміри» у відповідь на пакет озброєння США для Тайваню – Reuters
Китай обіцяє відповісти на погодження Тайваню від США озброєння
фото з відкритих джерел

У п'ятницю США вирішили дозволити продаж зброї до Тайваню

У п'ятницю США схвалили пакет постачання зброї Тайваню на 2 млрд доларів. Китай у відповідь обіцяє прийняти контрміри.
Про це повідомляє Reuters.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили про категоричне засудження продажу зброї. У відомстві підкреслили, що Китай вимагає від США терміново припинити постачання зброї Тайваню та уникати дій, які загрожують миру та стабільності в Тайванській протоці.

«Китай вжитиме рішучих контрзаходів і застосує всі необхідні дії для надійного захисту національного суверенітету, безпеки та територіальної цілісності»,  – йдеться в офіційній заяві, без надання додаткових деталей.

Reuters зазначає, що за останні п'ять років Китай посилив свою військову активність навколо Тайваню, зокрема провівши новий раунд військових навчань на початку жовтня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд США схвалив продаж Тайваню комплексів ППО середньої дальності Nasams і супутнього обладнання на загальну суму майже $2 млрд. 

Нагадаємо, нещодавно Пекін направив до Тайваню рекордну кількість винищувачів під час військових навчань. За повідомленням Міністерства оборони Тайваню, було зафіксовано загалом 153 військові літаки.

Раніше повідомлялося, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розпочала проведення навчань «Спільний меч –2024В» навколо Тайваню, щоб стримати прагнення острова до незалежності.

До слова, чотири кораблі морської поліції КНР пройшли через закриту для судноплавства акваторію в районі архіпелагу Мацзу. Про це йдеться у заяві Берегової охорони Тайваню.

Раніше Пентагон заявив, що навчання армії Китаю поблизу Тайваню є безвідповідальною, непропорційною і дестабілізуючою військовою операцією тиску.

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Теги: армія Китай навчання Пентагон озброєння Тайвань США

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