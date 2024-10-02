Теледебати: кандидати у віцепрезиденти США виступили за підтримку союзників

Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп за часів президентства, «фактично забезпечив стабільність у світі, зробивши це шляхом встановлення ефективного стримування»

Під час теледебатів кандидати у віцепрезиденти США Тім Волз і Джей Ді Венс розкритикували один одного у питаннях зовнішньої політики

Під час недавніх теледебатів кандидати у віцепрезиденти США Тім Волз та Джей Ді Венс активно обговорили питання зовнішньої політики, зокрема критикували один одного за їхні позиції. Попри це, обидва погодилися, що підтримка союзників є надзвичайно важливою у сучасному світі. Про це повідомляє Укрінформ.

Тім Волз розпочав дебати з різкої критики Дональда Трампа, назвавши його небезпечним у контексті світових загроз. Він підкреслив, «що майже 80-річний Трамп, який лише й говорить про розміри натовпу, — це не те, що нам потрібно зараз» . Волз послався на думку Джона Келлі, колишнього голови адміністрації Трампа, який назвав його «найбільш недосконалою людиною». Також Волз зазначив, що колишні міністри оборони та радники з національної безпеки застерегли, що Трамп не повинен повертатися до Білого дому.

Волз акцентував увагу на стабільному лідерстві віцепрезидентки Камали Гарріс, відзначаючи її здатність об'єднувати коаліції та залучати союзників. Він підкреслив, що команда Гарріс налаштована на захист Сполучених Штатів та їхніх партнерів.

З іншого боку, Джей Ді Венс висловив думку, що Дональд Трамп під час свого президентства «фактично забезпечив стабільність у світі» завдяки ефективній політиці стримування. Венс звинуватив адміністрацію Байдена-Гарріс у тому, що вона сприяла фінансовій підтримці Ірану, що, на його думку, призвело до збільшення виробництва зброї.

Венс також висловив підтримку праву Ізраїлю на самооборону, зазначивши, що це «залежить від Ізраїлю, що їм робити, щоб зберегти свою країну в безпеці». Він підкреслив важливість підтримки союзників у боротьбі з загрозами.

Дебати показали, що питання зовнішньої політики залишаються одним з ключових аспектів виборчої кампанії, і кандидати прагнуть привернути увагу виборців до своїх позицій щодо безпеки та міжнародних відносин. В умовах глобальних загроз і нестабільності, підтримка союзників стає надзвичайно актуальною.

Нагадаємо, стало відомо, хто з кандидатів у президенти США погодився на інтерв'ю для телешоу.