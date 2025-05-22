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Народна артистка України Тіна Кароль відсвяткувала День незалежності Ізраїлю (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кароль взяла участь у святкуванні з нагоди здобуття незалежності Ізраїлю
фото: glavcom.ua

Посольство Ізраїлю в Україні сьогодні влаштувало урочистий прийом з нагоди державного свята

Посольство Ізраїлю запросило українську співачку, народну артистку України Тіну Кароль на святкування Дня незалежності Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком».

За інформацією кореспондента «Главкома» популярна співачка відвідала урочистості як гостя, співати на цьому прийомі виконавиця не стала.

Кожного року Ізраїль відзначає державне свято, присвячене здобуттю власної незалежності, яку країна отримала 14 травня 1948 року. Дата святкування мінлива (відповідно до єврейського календаря). У 2025 році День незалежності Ізраїлю припадає на 30 квітня за григоріанським календарем.

Нагадаємо, артистка, справжнє імʼя якої Тетяна Ліберман, народилася 25 січня 1985 року в Оротукані, що Магаданській області в родині з українсько-єврейським походженням. У дитинстві переїхала до Івано-Франківська і з того часу проживає в Україні. Тіна Кароль активно виступає на міжнародній сцені, зокрема в Ізраїлі, де в березні 2023 року дала кілька концертів.

Як відомо, понад 12 років тому, 28 квітня, Тіна Кароль втратила свого чоловіка продюсера Євгена Огіра. Співачка зворушливо розповіла, як змінилося її життя після цієї болючої втрати.

«Я стала вдовою в 28. І лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка, тільки тепер це має відгук у моєму поклику і запиту для всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному сину, якому все небо, до якого могла дотягнутись, прихилила. Не бійтеся виклику, бійтеся змію під виглядом слабкості, яка роз'їдає свідомість і губить отрутою», – зазначила Тіна Кароль, яка у січні відсвяткувала свій 40-й день народження.

До слова, Тіна Кароль знову опинилася в центрі уваги – цього разу завдяки зухвалому образу, який вона обрала для появи на шоу Жені Яновича «20:23». Співачка засвітилася в сукні, яка не тільки підкреслила її фігуру, а й вразила ціною.

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Теги: Ізраїль посольство Тіна Кароль

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