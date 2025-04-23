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Естонія створить воєнну базу в місті Нарва, що біля кордону з Росією

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Естонія створить воєнну базу в місті Нарва, що біля кордону з Росією
Карус: «Таким чином, ми дамо жителям міста чіткий сигнал про присутність естонської держави»
фото: allikas: Siim Lõvi /ERR

На базі розмістять як чинних військових, так і призовників та резервістів

Естонія хоче створити в прикордонному з Росією місті Нарві військову базу, де розмістять близько 200-250 естонських військових і підрозділи союзників. Як передає «Главком», про це повідомив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус.

«Таким чином, ми дамо жителям міста чіткий сигнал про присутність естонської держави. Нарвітяни зможуть звикнути до того, що військові – частина їхнього повсякденного міського життя, і в певному сенсі цей крок стане демонстрацією того, що Нарва є невідʼємною частиною Естонії», – наголосив Карус.

Начальник Генерального штабу уточнив, що естонці хочуть створити базу, де дислокуватимуться різні підрозділи на ротаційній основі: «Вони нестимуть бойове чергування, а потім повертатимуться, наприклад, у Йихві або Тапа, для продовження звичайної підготовки». 

На базі розмістять як чинних військових, так і призовників та резервістів.

«Главком» раніше писав, що на кордоні з Росією розташоване естонське місто Нарва – ключ і ворота до всієї країни. Саме через Нарву рухалася Червона армія у 1918-му, захоплюючи територію Естонії. Утім, Нарва не давала спокою ворогу з більш давніх часів. Зі спроби завоювати Нарву Петро I розпочав Північну війну.

За радянських часів Нарву заселили росіяни. Вони і по цей час становлять 88% жителів міста. Дві третини з них мають російські паспорти! Переважна більшість, за даними проєкту «Настоящее время», вважає найбільш популярним політиком Володимира Путіна. І майже всі чекають на прихід «руського міра». А тому якщо Росія розпочне вторгнення в Естонію, воно стартуватиме саме з Нарви.

До слова, якщо РФ вторгнеться, наприклад, в Естонію, НАТО негайно відповість, адже втрата навіть одного кв. км території без спротиву поставить під сумнів саму суть Альянсу. Таку думку висловив ексміністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю «Главкому».

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Теги: Естонія військові

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