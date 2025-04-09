Україна ідентифікувала 155 громадян Китаю, які воюють проти України

За словами очільника держави, Росія активно вербує громадян Китаю на війну проти України через соцмережі

Українські спецслужби ідентифікували 155 громадян Китаю, які беруть участь у бойових діях проти України на боці російської армії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського, який 8 квітня провів закриту зустріч з іноземними та українськими журналістами.

За словами очільника держави, є чітка схема вербування громадян Китаю, що відбувається насамперед через соцмережі, зокрема TikTok, там поширюються рекламні ролики росіян.

Зеленський наголосив, що китайська влада знає про вербування своїх громадян на війну проти України. Президент додав, що підготовка громадян Китаю до бойових дій на території України триває 1-2 місяці, вона відбувається у навчальних центрах на території Росії.

«Росіяни через китайські соцмережі розповсюджують рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування – це важливо. Може, є ще і таємне. Далі ці люди прибувають в Російську Федерацію, до Москви. Медичні обстеження – 3-4 доби. 1-2 місяці – навчальні центри. Воюють вони на території України. Отримують міграційні картки, а також картку платіжної системи «Мир», на яку отримують, відповідно, гроші», – розповів Зеленський.

Дані 155 громадян Китаю, які воюють у бойових діях проти України

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Громадяни КНР, які проходять відбір для участі в бойових діях у складі ЗС РФ

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Також Зеленський розповів про двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії і яких ЗСУ взяли в полон. «Цих двох взяли на Донецькому напрямку. Ми вважаємо, що інші на сході України, але по факту треба дивитись. Тут дві різних села, дві різні бригади... Ці двоє доставлені в Службу безпеки в Київ. Я думаю, що ми дамо можливість журналістам поспілкуватися з ними. Я думаю, що це буде доречно. Вони більш говіркі, ніж полонені з Північної Кореї, наскільки ми бачимо. До речі, щодо них. Думали, що там одна людина не виживе внаслідок поранень. Зробили відповідні операції, вони живі і переюувають в Україні. Ми би хотіли їх обміняти. Ми готові їх міняти лише на українських воїнів, які в російському полоні. Ми передали такий сигнал», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Наразі Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь. Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».