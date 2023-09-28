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КНДР кинула новий ядерний виклик США – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
КНДР кинула новий ядерний виклик США – Bloomberg
КНДР вкотре пригрозила США
фото: ілюстративне

КНДР погрожує зростанням ядерного потенціалу

Лідер КНДР Кім Чен Ин прийняв закон про «експоненційне» ядерне зростання, кинувши новий виклик США у цій сфері. Про це пише Bloomberg.

«Необхідне просування робіт з експоненційного нарощування виробництва ядерної зброї, диверсифікації засобів ядерного удару та їх розгортання в різних службах», – заявив політик.

У матеріалі сказано, що Північна Корея закріпила в конституції політику експоненційного зростання ядерних сил, демонструючи цим непокору вимогам США повернутися до переговорів, під час яких Пхеньян міг би отримати економічну допомогу в обмін на роззброєння.

«Політику КНДР з розбудови ядерної зброї стало постійним основним законом держави, який нікому не дозволено порушувати», – цитує слова Кім Чен Ина Корейське центральне інформаційне агентство KCNA. 

Лідер Північної Кореї неодноразово погрожував різко розширити ядерний арсенал країни, маючи на увазі плани збільшити виробництво безпрецедентними темпами.

Раніше КНДР провела навчання із імітацією ядерного удару. Уточнюється, що було запущено дві стратегічні крилаті ракети великої дальності з боєголовками, що імітували ядерні.

Державні ЗМІ заявили, що випробування проводилися як попередження проти розгортання США стратегічних бомбардувальників у регіоні.  Запуски відбулися за день до завершення спільних військових навчань Південної Кореї та США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане «компонентом державного ядерного стримування». 

До слова, Російська Федерація вже тривалий час отримує від Північної Кореї снаряди для ведення бойових дій на території України. Зокрема, країна постачає у РФ 152-мм снаряди та ракети типу «Катюша». Про це повідомляє видання The Economist.

Зазначається, що Північна Корея могла б надати Росії широкий спектр товарів. Крім безпілотників і ракет, таких як KN-23, яка є майже точною копією російської балістичної ракети «Іскандер», вона може запропонувати самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню. Згідно з даними американської розвідки, відомо про регулярне постачання у РФ 152-мм снарядів і ракет типу «Катюша».

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Теги: ядерна зброя закон Північна Корея Кім Чен Ин

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