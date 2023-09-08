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Європарламент закликав Зеленського ветувати закон про е-декларування

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Європарламент закликав Зеленського ветувати закон про е-декларування
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Європейські депутати стурбовані закриттям реєстру від громадськості ще на рік

Депутати Європарламенту закликають президента України Володимира Зеленського повернути закон про електронне декларування, ухвалений Верховною Радою 5 вересня без важливої поправки про відкриття декларацій, назад до парламенту, та просять його ветувати. Звернення європейських політиків опублікував депутат Європарламенту Міхаель Ґалер.

У тексті заяви йдеться, що депутати підтримують відновлення електронного  декларування майна в Україні і стурбовані закриттям реєстру від громадськості ще на рік.

У публікації нагадується, що Верховна Рада України ухвалила законопроект, який відновлює обов'язок подавати електронні декларації про майно для чиновників та народних депутатів. У посту йдеться, що поправка, згідно з якою ці декларації буде закрито для громадськості ще на рік, також була успішна проголосована.

«Ми закликаємо президента Володимира Зеленського повернути законопроект №9534 до парламенту з вимогою відкрити реєстр та накласти вето на проект закону №9587-д у повному обсязі», – пише Ґалер.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила новий закон про електронне декларування для депутатів і держслужбовців, яким скасувала відповідальність для тих посадовців, які не вказали в декларації майно на суму до 1,3 млн грн.

Водночас народні депутати провалили поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534. Таким чином реєстр декларацій залишається закритим іще на рік, якщо президент Володимир Зеленський підпише таку редакцію.

Читайте також: Як депутати ховали свої декларації. Хто «випарувався» під час голосування?
Теги: декларація Європарламент закон

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