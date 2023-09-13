Лідер КНДР назвав свій візит до Росії «стратегічним»

Зустріч двох диктаторів має нібито підняти дружні відносини РФ та КНДР «на новий рівень»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його візит до Росії був явним доказом «стратегічної важливості» відносин двох країн, повідомляє Reuters.

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Кім Чен Ин прибув до Росії приватним поїздом у вівторок для переговорів з президентом Володимиром Путіним на тлі попереджень Вашингтона, що дві країни не повинні торгувати зброєю.

Видання наводить слова північнокорейського державного ЗМІ КCNA, де повідомляється, що візит до РФ є «чітким проявом позиції КНДР, яка віддає пріоритет стратегічній важливості відносин з Росією».

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Також там заявили, що зустріч двох диктаторів має нібито підняти дружні відносини РФ та КНДР «на новий рівень».

Ця поїздка є першим візитом Кіма до Росії майже за чотири роки та його першим закордонним візитом після світової кризи охорони здоров’я.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина, який вже прибув до Росії, відбудеться на Далекому Сході.

За інформацією Пєскова, Путін на переговорах дасть офіційний обід на честь Кім Чен Ина.

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Нагадаємо Кім Чен Ин виїхав з Пхеньяну спецпоїздом і вирушив до Росії ввечері 10 вересня. Його супроводжують глава МЗС країни та заступник голови військового комітету. Центральне телеграфне агентство Північної Кореї опублікувало фото від'їзду Кім Чен Ина з Пхеньяна. На вокзалі північнокорейського диктатора з великими почестями за участю військових і урядової делегації.

До слова, Сполучені Штати будуть уважно стежитимуть за результатами запланованої зустрічі між лідерами Росії і Північної Кореї і готові ввести нові санкції, якщо обидві країни порушать обмеження щодо передачі зброї. Про це заявив у понеділок під час брифінгу у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Він також додав, що Сполучені Штати докладатимуть всіх зусиль для спостереження за результатами зустрічі між Путіним і Кімом. У цьому контексті представник Міллер підкреслив, що американська сторона буде продовжувати тиск санкцій проти Північної Кореї і Росії та готова ввести нові обмеження, якщо це стане необхідним.