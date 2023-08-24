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У Японії лунала повітряна тривога через запуск балістичної ракети КНДР

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Японії лунала повітряна тривога через запуск балістичної ракети КНДР
КНДР знову запустила балістичну ракету
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чергова спроба Північної Кореї вивести на орбіту розвідувальний супутник закінчилася невдачею

Північна Корея запустила в сторону Японії балістичну ракету, яка могла нести військовий супутник, який Пхеньян намагався доставити на орбіту ще в травні. Про це повідомляє Kyodo.

КНДР запустила ракету приблизно о 4:00 ранку четверга за місцевим часом. Вона пройшла повітряний простір Японії і продовжила рух у сторону Тихого океану.

Вищий представник уряду Японії Хірокадзу Мацуно сказав, що ракета пролетіла над Окінавою, але пошкоджень після запуску виявлено не було.

У Токіо заявили, що частини північнокорейської ракети, можливо, впали в Жовте море, Східно-Китайське море та води на схід від Філіппін.

Зазначається, що снаряд був випущений після того, як Північна Корея пообіцяла запустити ракету з військовим розвідувальним супутником «якомога швидше» після невдалої відповідної спроби у травні.

Японія не збила ракету, а на півночі країни було оголошено повітряну тривогу з закликом місцевих жителів пройти в укриття.

За даними Корейського центрального інформаційного агентства, остання спроба вивести на орбіту розвідувальний супутник закінчилася невдачею. Супутник Malligyong-1 був запущений на ракеті «нового типу» Chollima-1, але запуск «не вдався через помилку в системі екстреного підриву під час польоту на третьому етапі». КНДР планує третю спробу запуску в жовтні. 

Нагадаємо, що у Південній Кореї стартували масштабні щорічні спільні військові навчання з Сполученими Штатами, спрямовані на протидію потенційним загрозам з боку Північної Кореї. 

Раніше стало відомо, Північна Корея готується здійснити різноманітні військові провокації, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), з нагоди майбутнього тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії. 

Як повідомлялося, президент США Джо Байден запросив прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та президента Південної Кореї Юн Сок Йоля на тристороннній саміт.

Теги: Японія Північна Корея балістичні ракети

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