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КНДР імітувала ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
КНДР імітувала ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї – ЗМІ
фото: Reuters

Державні ЗМІ заявили, що випробування проводилися як попередження проти розгортання США стратегічних бомбардувальників у регіоні

Північна Корея заявляє, що випустила дві балістичні ракети малої дальності, щоб імітувати ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї. Про це пише BBC.

Державні ЗМІ заявили, що випробування проводилися як попередження проти розгортання США стратегічних бомбардувальників у регіоні.

Південнокорейські ЗМІ повідомили, що ракети були випущені біля східного узбережжя близько опівночі. Запуски відбулися за день до завершення спільних військових навчань Південної Кореї та США.

Пхеньян давно засуджував комбіновані навчання як репетицію США до війни.

Армія Північної Кореї заявила, що ракети були випущені пізно ввечері в середу під час «тактичних ядерних навчань, що імітують удари по випаленій землі по основних командних центрах і оперативних аеродромах» у Південній Кореї.
 
«Мета навчання - надіслати чітке повідомлення ворогам», які «кидають нам виклик такими військовими загрозами, як розгортання стратегічних ядерних засобів, попри наші неодноразові попередження», - заявили в армії.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розкритикував запуски, які, за його словами, загрожують не лише миру та стабільності Японії, а й міжнародній спільноті.

Раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане «компонентом державного ядерного стримування». 

Нагадаємо, Північна Корея запустила в сторону Японії балістичну ракету, яка могла нести військовий супутник, який Пхеньян намагався доставити на орбіту ще в травні. КНДР запустила ракету приблизно о 4:00 ранку четверга за місцевим часом. Вона пройшла повітряний простір Японії і продовжила рух у сторону Тихого океану.

Також у Південній Кореї стартували масштабні щорічні спільні військові навчання з Сполученими Штатами, спрямовані на протидію потенційним загрозам з боку Північної Кореї

Раніше стало відомо, Північна Корея готується здійснити різноманітні військові провокації, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), з нагоди майбутнього тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії. 

Як повідомлялося, президент США Джо Байден запросив прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та президента Південної Кореї Юн Сок Йоля на тристороннній саміт.

Теги: військові навчання Північна Корея ядерна зброя Південна Корея

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