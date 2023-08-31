КНДР імітувала ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї – ЗМІ

Державні ЗМІ заявили, що випробування проводилися як попередження проти розгортання США стратегічних бомбардувальників у регіоні

Північна Корея заявляє, що випустила дві балістичні ракети малої дальності, щоб імітувати ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї. Про це пише BBC.

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Державні ЗМІ заявили, що випробування проводилися як попередження проти розгортання США стратегічних бомбардувальників у регіоні.

Південнокорейські ЗМІ повідомили, що ракети були випущені біля східного узбережжя близько опівночі. Запуски відбулися за день до завершення спільних військових навчань Південної Кореї та США.

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Пхеньян давно засуджував комбіновані навчання як репетицію США до війни.

Армія Північної Кореї заявила, що ракети були випущені пізно ввечері в середу під час «тактичних ядерних навчань, що імітують удари по випаленій землі по основних командних центрах і оперативних аеродромах» у Південній Кореї.



«Мета навчання - надіслати чітке повідомлення ворогам», які «кидають нам виклик такими військовими загрозами, як розгортання стратегічних ядерних засобів, попри наші неодноразові попередження», - заявили в армії.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розкритикував запуски, які, за його словами, загрожують не лише миру та стабільності Японії, а й міжнародній спільноті.

Раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане «компонентом державного ядерного стримування».

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Нагадаємо, Північна Корея запустила в сторону Японії балістичну ракету, яка могла нести військовий супутник, який Пхеньян намагався доставити на орбіту ще в травні. КНДР запустила ракету приблизно о 4:00 ранку четверга за місцевим часом. Вона пройшла повітряний простір Японії і продовжила рух у сторону Тихого океану.

Також у Південній Кореї стартували масштабні щорічні спільні військові навчання з Сполученими Штатами, спрямовані на протидію потенційним загрозам з боку Північної Кореї.

Раніше стало відомо, Північна Корея готується здійснити різноманітні військові провокації, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), з нагоди майбутнього тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден запросив прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та президента Південної Кореї Юн Сок Йоля на тристороннній саміт.