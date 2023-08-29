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Кім Чен Ин заявив про розміщення ядерної зброї на флоті КНДР

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кім Чен Ин заявив про розміщення ядерної зброї на флоті КНДР
Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане «компонентом державного ядерного стримування»
фото з відкритих джерел

Лідер Північної Кореї засудив лідерів Японії, США і Південної Кореї  і наголосив на необхідності для військово-морських сил «бути готовими зламати волю ворога до війни»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане «компонентом державного ядерного стримування». Про це повідомило видання Kyodo.

Видання додає, що у своїй промові, виголошеній у неділю з нагоди Дня військово-морського флоту, який відзначався наступного дня, Кім засудив лідерів Японії, США і Південної Кореї як «босів банд» і наголосив на необхідності для військово-морських сил «бути готовими зламати волю ворога до війни».

Він також не виключив, що ядерну зброю буде розміщено на флоті країни.

Раніше цього місяця лідери трьох країн домовилися регулярно проводити спільні військові навчання. Кім Чен Ин сказав, що їхні «безрозсудні конфронтаційні дії» зробили води біля Корейського півострова «найбільш нестабільними водами з небезпекою ядерної війни»

Вважається, що Пхеньян прискорює свої зусилля з розгортання балістичних ракет підводного човна зі стратегічними ядерними боєголовками, а також оснащених ядерною зброєю підводних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея запустила в сторону Японії балістичну ракету, яка могла нести військовий супутник, який Пхеньян намагався доставити на орбіту ще в травні. КНДР запустила ракету приблизно о 4:00 ранку четверга за місцевим часом. Вона пройшла повітряний простір Японії і продовжила рух у сторону Тихого океану.

Нагадаємо, що у Південній Кореї стартували масштабні щорічні спільні військові навчання з Сполученими Штатами, спрямовані на протидію потенційним загрозам з боку Північної Кореї. 

Раніше стало відомо, Північна Корея готується здійснити різноманітні військові провокації, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), з нагоди майбутнього тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії. 

Як повідомлялося, президент США Джо Байден запросив прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та президента Південної Кореї Юн Сок Йоля на тристороннній саміт.

Теги: саміт військові навчання військові Північна Корея навчання президент

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