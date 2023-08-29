Кім Чен Ин заявив про розміщення ядерної зброї на флоті КНДР

Лідер Північної Кореї засудив лідерів Японії, США і Південної Кореї і наголосив на необхідності для військово-морських сил «бути готовими зламати волю ворога до війни»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане «компонентом державного ядерного стримування». Про це повідомило видання Kyodo.

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Видання додає, що у своїй промові, виголошеній у неділю з нагоди Дня військово-морського флоту, який відзначався наступного дня, Кім засудив лідерів Японії, США і Південної Кореї як «босів банд» і наголосив на необхідності для військово-морських сил «бути готовими зламати волю ворога до війни».

Він також не виключив, що ядерну зброю буде розміщено на флоті країни.

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Раніше цього місяця лідери трьох країн домовилися регулярно проводити спільні військові навчання. Кім Чен Ин сказав, що їхні «безрозсудні конфронтаційні дії» зробили води біля Корейського півострова «найбільш нестабільними водами з небезпекою ядерної війни»

Вважається, що Пхеньян прискорює свої зусилля з розгортання балістичних ракет підводного човна зі стратегічними ядерними боєголовками, а також оснащених ядерною зброєю підводних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея запустила в сторону Японії балістичну ракету, яка могла нести військовий супутник, який Пхеньян намагався доставити на орбіту ще в травні. КНДР запустила ракету приблизно о 4:00 ранку четверга за місцевим часом. Вона пройшла повітряний простір Японії і продовжила рух у сторону Тихого океану.

Нагадаємо, що у Південній Кореї стартували масштабні щорічні спільні військові навчання з Сполученими Штатами, спрямовані на протидію потенційним загрозам з боку Північної Кореї.

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Раніше стало відомо, Північна Корея готується здійснити різноманітні військові провокації, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), з нагоди майбутнього тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден запросив прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та президента Південної Кореї Юн Сок Йоля на тристороннній саміт.