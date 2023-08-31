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Буданов заявив, що до Білорусі доставлені перші ядерні боєголовки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Буданов заявив, що до Білорусі доставлені перші ядерні боєголовки
25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі
фото з відкритих джерел

Головний розвідник вважає використання ядерної зброї з території Білорусі «великою геополітичною грою»

Декілька днів тому до Білорусі були доставлені перші ядерні боєголовки. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За словами Буданова, ядерна зброя і Білорусі – це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок.

«До речі, стосовно ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить негарні для Білорусі документи. Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в білорусі, було визнано повну неготовність білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Разом з тим, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу «Точка У», – додав він.

Крім того, головний розвідник країни пояснить, чому вважає використання  ядерної зброї з території Білорусі «великою геополітичною грою». «Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок», – заявив Буданов.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що розміщення Росією тактичної ядерної зброї у Білорусі у плані безпеки для України нічого не змінює. Вона може виступати додатковим інструментом для шантажу.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Як повідомлялося, 13 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Путіна «повернути Мінську ядерну зброю» і що готовий застосувати її «без вагань у разі агресії проти Білорусі».

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Теги: зброя Олександр Лукашенко ядерна зброя документи президент озброєння Кирило Буданов Білорусь

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