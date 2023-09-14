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Путін «із задоволенням» прийняв запрошення з’їздити до друга-диктатора

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін «із задоволенням» прийняв запрошення з’їздити до друга-диктатора
13 вересня у РФ відбулася зустріч диктаторів Путіна та Кім Чен Ина
фото з відкритих джерел

Кім Чен Ин запросив Путіна «відвідати КНДР у зручний час»

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин під кінець зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у середу на космодромі «Східний» запросив його відвідати КНДР, і Путін прийняв запрошення. Про це оголосило Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.

Як пишуть російські агенції, переказуючи новину південнокорейського агентства Yonhap про повідомлення ЦТАК, Кім запросив Путіна «відвідати КНДР у зручний час», і той «із задоволенням прийняв запрошення».

Нагадаємо, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін 13 вересня провели зустріч на космодромі «Східний». Путін і Кім оглянули декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз». Переговори північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та російського тирана Володимира Путіна у розширеному складі тривали понад годину, після них розпочалася розмова тет-а-тет.

Під час зустрічі північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

США вважають, що Путін хоче домовитися з КНДР про постачання північнокорейських боєприпасів для російської армії, але публічно диктатори про це не говорили.

Держдепартамент США попередив, що Сполучені Штати «без вагань запровадять санкції», якщо зустріч президента Путіна та Кім Чен Ина призведе до передачі зброї між двома країнами.

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Теги: Північна Корея путін Кім Чен Ин зброя

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