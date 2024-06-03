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КНДР заявила, що тимчасово припиняє запуск сміття на територію Південної Кореї

Катерина Іванова
glavcom.ua
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КНДР заявила, що тимчасово припиняє запуск сміття на територію Південної Кореї
КНДР відправила кулі зі сміттям до Південної Кореї
Фото: YONHAP

КНДР: Повітряні кулі знову полетять на південь, якщо Сеул розішле будь-які антипівнічнокорейські листівки на північ

Після запусків сотень повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, через кордон до Південної Кореї посадовці КНДР заявили, що такі дії будуть тимчасово припинені. Про це повідомляє DW.

«Ми тимчасово призупиняємо акцію розкидання макулатури за межами кордону. Це тому, що наші дії є ретельними контрзаходами», – повідомило офіційне корейське центральне інформаційне агентство.

Вони попередили, що повітряні кулі знову полетять на південь, якщо Сеул розішле будь-які антипівнічнокорейські листівки на північ.

«Ми дали південнокорейцям повною мірою відчути, наскільки огидно і трудомістко збирати розкидану макулатуру», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, Директор національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин заявив, що високопосадовці на екстреному засіданні вирішили вжити «нестерпних» заходів проти Північної Кореї у відповідь на її нещодавню серію провокаційних актів.

Чан назвав кампанію з запуску повітряних куль і нібито глушіння сигналу GPS «абсурдними, ірраціональними провокаційними діями, які нормальна країна не може собі уявити». Він звинуватив Північну Корею в тому, що вона прагне викликати «громадську тривогу і хаос» у Південній Кореї.

Південнокорейські чиновники не повідомили, які кроки у відповідь вони здійснять. Але спостерігачів відзначають, що Південна Корея, швидше за все, відновить трансляцію на Північну Корею через гучномовці, які включатимуть критику жахливої ситуації з правами людини, світові новини та пісні в стилі K-pop. Північна Корея надзвичайно чутлива до таких трансляцій, оскільки більшість її 26-мільйонного населення не має офіційного доступу до іноземних теле- і радіопрограм.

Нагадаємо, Північна Корея відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям на територію Південної Кореї. Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap з посиланням на сеульських військових. Північна Корея назвала свої дії акцією «око за око». Протягом багатьох років північнокорейські перебіжчики та місцеві активісти відправляли з території Південної Кореї листівки у КНДР на повітряних кулях, щоб заохотити громадян до повстання проти диктаторського режиму.

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Теги: Південна Корея сміття активісти Північна Корея кордон населення повітряні кулі

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