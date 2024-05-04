Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2024 року

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 артилерійських засобам противника

На Авдіївському напрямку українськими захисниками було відбито 34 атаки

Протягом 3 травня відбулося 119 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Новини війни в Україні

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 13 ударних БпЛА було знищено. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Баранівка Сумської області; Борова, Куп’янськ Харківської області; Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Терни, Ямполівка, Торське, Лиман, Верхньокам’янське, Спірне, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Диліївка, Нью-Йорк, Вовче, Калинове, Желанне, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Комишівка, Карлівка, Богоявленка, Євгенівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області та Кринки на Херсонщині.

Останні новини з фронту за сьогодні

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках

На цих напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.

фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Відбито 7 атак, здійснених противником в районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.

фото: deepstatemap

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку

Противник 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

фото: deepstatemap

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка і Андріївка на Донеччині.

фото: deepstatemap

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.

фото: deepstatemap

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 11 безуспішних атак.

фото: deepstatemap

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 артилерійських засобам противника.

Втрати Росії у війні на 4 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 4 травня втратила:

особового складу ‒ близько 473400 (+1260) осіб;

танків ‒ 7366 (+12) од.;

бойових броньованих машин ‒ 14156 (+27) од.;

артилерійських систем – 12148 (+46) од.;

РСЗВ – 1055 (+2) од.;

засоби ППО ‒ 788 (+2) од.;

літаків – 348 (+0) од.;

гелікоптерів – 325 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31);

крилаті ракети ‒ 2127 (+1);

кораблі / катери ‒ 26 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71) од.;

спеціальна техніка ‒ 2001 (+8).

Втрати ворога станом на 4 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Наразі триває 801-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!