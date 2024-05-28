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Північна Корея знову запустила ракету у бік Японії, але щось пішло не так

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Північна Корея знову запустила ракету у бік Японії, але щось пішло не так
Північна Корея стверджує, що її останній запуск супутника закінчився невдало
фото із відкритих джерел

Північна Корея підтвердила, що її останній супутник вибухнув під час польоту

Північна Корея 27 травня запустила у бік Японії ракету. Про це пише Reuters із посиланням на систему надзвичайного мовлення J-Alert. На цьому фоні Токіо попередив жителів півдня країни про необхідність сховатися в укриттях. Наголошувалося, що впізнати тип випущеної ракети не вдалося.

Північна Корея заявила, що її спроба запустити новий військовий розвідувальний супутник закінчилася невдачею. Нещодавно розроблений ракетний двигун вибухнув під час польоту.

Спроба відбулася лише через кілька годин після того, як Пхеньян опублікував попередження, що він спробує запустити супутник до 4 червня, що стане його другим супутником-розвідником на орбіті.

Як пише Reuters, КНДР 27 травня повідомила Японію про плани здійснити запуск супутника у період з 27 травня до 4 червня. Уточнюється, що «запуск ракети-носія із супутником буде здійснено у напрямку Східно-Китайського моря та філіппінського острова Лусон». Райони передбачуваного падіння щаблів ракети перебувають поза економічною зоною Японії.

Раніше Північна Корея оголосила про плани протягом 2024-2026 років поставити на озброєння своєї армії «технічно оновлену версію» нової 240-мм реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). 

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Теги: Японія Північна Корея ракета

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