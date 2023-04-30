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Коли Китай розпочне свою війну? Експерт назвав ключову умову

Надія Карбунар
glavcom.ua
Коли Китай розпочне свою війну? Експерт назвав ключову умову
Заклики до незалежності Тайваню розглядаються як сепаратизм, це червона лінія Китаю
фото з відкритих джерел

«Пекін розуміє, що час грає не на його користь»

Оголошення Тайванем незалежності, скоріш за все, стане точкою неповернення, що призведе до нової війни. Таку думку в інерв’ю «Главкому» висловила голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод.

«Важливо враховувати також думку самих тайванців щодо їхнього статусу. У кінці 90-х більшість мешканців острову вважали себе китайцями і тайванцями одночасно. Останніми роками ситуація значно змінилась. Більше 60% мешканців називають себе виключно тайванцями, але все ж таки виступають за збереження статус-кво з материковим Китаєм», – каже експертка.

Отже, Пекін розуміє, що час грає не на його користь, переконана Віта Голод.

«Китай завжди повторював, що для нього існує «три сили зла»: тероризм, екстремізм і сепаратизм. Тероризм, як вони оголосили, вони вже перемогли – з 2019 року у Китаї не було жодного терористичного акту. А заклики до незалежності Тайваню розглядаються як сепаратизм. Це червона лінія Китаю, від якої він не відступиться», – вважає китаєзнавиця.

Нагадаємо, Китай, імовірно, готується до початку війни проти Тайваню. Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У Джозеф в інтерв'ю CNN.

CNN наголошує, що Джозеф У зробив цю заяву наступного дня після того, як Китай зімітував «спільні високоточні удари» по Тайваню під час військових навчань навколо острова. Це був перший випадок, коли китайські військово-морські сили змоделювали удари бойових літаків по Тайваню.

У свою чергу Сі Цзіньпін закликав армію Китаю посилити підготовку до реальних бойових дій, пише «Сіньхуа». Як передають місцеві ЗМІ, таку вказівку він дав у середу під час перевірки Південної зони бойового командування НВАК, де він здійснював, зокрема, перевірку Військово-Морських сил.

Як повідомлялося, понад 40 китайських винищувачів наблизилися до кордону Тайваню під час навчань. Тим часом, США відреагували на розпочаті Китаєм навчання. Там розглядатимуть відправку військ на Тайвань у разі вторгнення Китаю.

Як повідомлялося, Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень і назвав питання Тайваню «першою червоною лінією», яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.

Читайте також: Сі Цзіньпін готує Китай до війни 
Теги: Китай тероризм сепаратизм

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