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Понад 40 китайських винищувачів наблизилися до кордону Тайваню під час навчань

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Понад 40 китайських винищувачів наблизилися до кордону Тайваню під час навчань
Китайські винищувачі перетнули серединну лінію Тайванської протоки
фото з відкритих джерел

Китай розлютився через візит президентки Тайваню до США

У суботу, 8 квітня, понад 40 китайських винищувачів ненадовго перетнули чутливу серединну лінію Тайванської протоки під час навчань Китаю навколо Тайваню після зустрічі президента Цай Інвень зі спікером Палати представників США. Про це повідомляє Reuters.

Триденні навчання, оголошені наступного дня після повернення Цай зі Сполучених Штатів, були широко очікуваними після того, як Китай засудив її зустріч зі спікером Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі.

Китай вважає демократично керований Тайвань своєю територією і ніколи не відмовлявся від застосування сили взяття острова під свій контроль. Уряд Тайваню категорично заперечує претензії Китаю.

Заява Пекіна також була зроблена лише через кілька годин після того, як Китай відвідали з візитом низку високопоставлених європейських лідерів.

Армія Китаю заявила, що почала бойове патрулювання та навчання Joint Sword навколо Тайваню, заявивши раніше, що проводитиме їх у Тайванській протоці та на північ, південь та схід від Тайваню, «як і планувалося».

«Це серйозне попередження сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню, а також змові та провокаціям зовнішніх сил, і це необхідні дії для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності», – йдеться у заяві командування Східного театру військових дій Китаю.

Міністерство оборони Тайваню заявило в суботу вранці, що воно помітило 42 китайські винищувачі - J-10, J-11 і J-16, які перетинають серединну лінію, яка зазвичай служить неофіційним кордоном між двома сторонами, а також вісім китайських кораблів.

Китай використав візит Цая до США «як привід для проведення військових навчань, які серйозно підірвали регіональний мир, стабільність та безпеку», йдеться у заяві міністерства.

Як повідомлялося, Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень і назвав питання Тайваню «першою червоною лінією», яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.

Нещодавно китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що готується до війни. У березні на щорічному засіданні китайського парламенту і його вищого політичного консультативного органу Сі порушив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах, в одній з яких закликав своїх генералів «наважитися воювати».

Читайте також: Сі Цзіньпін готує Китай до війни 
Теги: Китай Тайвань військові навчання США

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