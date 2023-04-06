Китай окреслив «червону лінію», яку не можна перетинати США

МЗС КНР заявляє, що США порушують принцип «одного Китаю»

Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень і назвав питання Тайваню «першою червоною лінією», яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Китаю.

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У заяві МЗС КНР вказано, що питання Тайваню лежить в основі корінних інтересів Китаю і не може бути обговореним.

«Незалежність Тайваню та мир і стабільність між двома берегами Тайванської протоки несумісні, як вогонь і вода», – йдеться в заяві.

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Представники зовнішньополітичного відомства Китаю вважають, що дозвіл США на транзитний переліт Цай Інвень і зустріч із нею є «потуранням політичній діяльності тайванських сепаратистів». Це, на їхню думку, є серйозним порушенням принципу «одного Китаю».

Нагадаємо, нещодавно китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що готується до війни. У березні на щорічному засіданні китайського парламенту і його вищого політичного консультативного органу Сі порушив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах, в одній з яких закликав своїх генералів «наважитися воювати».