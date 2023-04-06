Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай окреслив «червону лінію», яку не можна перетинати США

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Китай окреслив «червону лінію», яку не можна перетинати США
Відносини між США та Китаєм напружені
фото з відкритих джерел

МЗС КНР заявляє, що США порушують принцип «одного Китаю»

Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень і назвав питання Тайваню «першою червоною лінією», яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Китаю.

У заяві МЗС КНР вказано, що питання Тайваню лежить в основі корінних інтересів Китаю і не може бути обговореним.

«Незалежність Тайваню та мир і стабільність між двома берегами Тайванської протоки несумісні, як вогонь і вода», – йдеться в заяві.

Представники зовнішньополітичного відомства Китаю вважають, що дозвіл США на транзитний переліт Цай Інвень і зустріч із нею є «потуранням політичній діяльності тайванських сепаратистів». Це, на їхню думку, є серйозним порушенням принципу «одного Китаю».

Нагадаємо, нещодавно китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що готується до війни. У березні на щорічному засіданні китайського парламенту і його вищого політичного консультативного органу Сі порушив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах, в одній з яких закликав своїх генералів «наважитися воювати».

Читайте також: Сі Цзіньпін готує Китай до війни 
Теги: США Тайвань Китай

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики
Росія намагається створити антизахідний блок, Китай уже відмовився – ISW
1 квiтня, 06:21
НАТО плануєт обговорити зростання зближення Росії з Китаєм
Столтенберг пояснив, чим небезпечне зближення Росії з Китаєм
3 квiтня, 15:52
Президент Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін
Китай вперше за 60 років змінив позицію щодо Курильських островів
4 квiтня, 08:19
Заступник постійного представника КНР при ООН Ген Шуан
Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі: Китай миттєво відреагував
4 квiтня, 14:22
Посол Китаю в ЄС Фу Цун висловився щодо України, та співпраці із Європою
Чому Сі Цзіньпін не дзвонить Зеленському? Китайський дипломат знайшов виправдання
Вчора, 16:52
Спільна заява Москви та Пекіна про «безмежну дружбу» є лише риторичним прийомом
Китай відхрестився від «безмежних відносин» із Росією – ISW
Сьогодні, 05:48

Політика

Росія звинуватила Україну в атаці на її супутники
Росія звинуватила Україну в атаці на її супутники
Китай окреслив «червону лінію», яку не можна перетинати США
Китай окреслив «червону лінію», яку не можна перетинати США
США запровадили санкції проти чотирьох грузинських суддів
США запровадили санкції проти чотирьох грузинських суддів
Програма передачі боєприпасів Україні: в ЄС виникла суперечка
Програма передачі боєприпасів Україні: в ЄС виникла суперечка
Китай відхрестився від «безмежних відносин» із Росією – ISW
Китай відхрестився від «безмежних відносин» із Росією – ISW
Зараз не час говорити про заявку України в НАТО – МЗС Британії
Зараз не час говорити про заявку України в НАТО – МЗС Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
В Україні зафіксовано землетрус
50K
Росія підтвердила зв'язок із УПЦ МП на офіційному рівні
36K
Скандал на Буковині: служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ
26K
Міністр юстиції блокує перехід Тернопільських релігійних громад до ПЦУ – голова облради
22K
У Москві горить будівля міноборони РФ (відео)
22K
Ексофіцер розповів таємниці Путіна: чи має він двійників, смертельну хворобу та де його бункер

Новини

Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Сьогодні, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Вчора, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту