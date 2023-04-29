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Китайський бойовий безпілотник облетів Тайвань, – Reuters

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Китайський бойовий безпілотник облетів Тайвань, – Reuters
Китайський бойовий безпілотник TB-001 здійснив політ навколо Тайваня
фото з відкритих джерел

Крім цього, за добу в зону дії тайваньського ППО увійшло 19 китайських літаків

Китайський бойовий безпілотник TB-001 здійснив політ навколо Тайваня.

Про це повідомило Reuters.

Проліт відбувся 27 квітня, безпілотник Китаю спочатку пересік протоку Баші, піднявся на схід від Тайваня і повернувся до узбережжя КНР. Крім цього, за добу в зону дії тайваньського ППО увійшло 19 китайських літаків.

Зазначається, що згідно до повідомлень китайських державних ЗМІ, ТВ-001 здатен виконувати польоти на великій висоті та на дальні дистанції.

Як  зазначалося раніше, за попередніми оцінками, офіційні особи Тайваню сумніваються, що їхня протиповітряна оборона може начебто точно виявляти запуски ракет. Лише половина літаків Тайваню повністю готові до польотів.

Між тим, голова КНР Сі Цзіньпін заявив військовослужбовцям Народно-визвольної армії Китаю про необхідність посилити підготовку до реальних бойових дій.

Китай, імовірно, готується до початку війни проти Тайваню. Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У Джозеф в інтерв'ю CNN.

Теги: Тайвань Китай безпілотник

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