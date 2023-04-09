Китай під час навчань змоделював точні удари по Тайваню

Китайський військовий корабель під час навчань «Joint Sword» поблизу контрольованих Тайванем островів Мацу

Міністерство оборони Тайваню зафіксувало 70 китайських літаків, включаючи винищувачі Су-30 і бомбардувальники H-6

Під час навчань 9 квітня збройні сили Китаю змоделювали точні удари по Тайваню. Про це повідомляє Reuters.

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У відповідь на китайську провокацію, в Тайвані в повітря здійнялись військово-повітряні сили, які спостерігали за ракетними силами Китаю.

Учора Китай, який вважає демократично керований Тайвань своєю територією, розпочав триденні військові навчання навколо острова. Це відбулось відразу після повернення президента Тайваню Цай Ін Вень із короткого візиту до Сполучених Штатів.

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Китайське державне телебачення повідомило, що патрулювання та навчання бойової готовності навколо Тайваню тривають.

«Кілька типів підрозділів здійснили імітаційні спільні високоточні удари по ключових цілях на острові Тайвань і навколишніх морських акваторіях і продовжують підтримувати наступальну позицію навколо острова», – ідеться в повідомленні.

Командування Східного театру дій китайських збройних сил опублікувало коротку анімацію симуляції атак у своєму обліковому записі WeChat, показуючи ракети, випущені з землі, моря та повітря на Тайвань, причому дві з них спалахнули, коли вони вразили свої цілі.

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«Тайвань – не єдина їх ціль... Це дуже провокаційно», – сказало анонімне джерело Reuters, знайоме з ситуацією та з безпекою в регіоні.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що станом на 08:00 вони помітили 70 китайських літаків, включаючи винищувачі Су-30 і бомбардувальники H-6, а також 11 кораблів навколо Тайваню.

У міністерстві заявили, що приділяють особливу увагу ракетним військам Народно-визвольної армії, які відповідають за ракетну систему наземного базування Китаю.

Нагадаємо, збройні сили Китаю у суботу, 8 квітня, розпочали військові навчання навколо Тайваню. Вони відпрацьовували оточення острова.

Відомо, що Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників.

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Невдовзі після оголошення Китаю оборонне відомство невизнаного Тайваню заявило, що над протокою зафіксували 42 китайських літаки, з них 29 перетинали умовну медіанну лінію та заходили у зону ідентифікації ППО.

Тим часом, США відреагували на розпочаті Китаєм навчання. Там розглядатимуть відправку військ на Тайвань у разі вторгнення Китаю.

Як повідомлялося, Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень і назвав питання Тайваню «першою червоною лінією», яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.

Нещодавно китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що готується до війни. У березні на щорічному засіданні китайського парламенту і його вищого політичного консультативного органу Сі порушив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах, в одній з яких закликав своїх генералів «наважитися воювати».