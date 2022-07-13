Коли Німеччина припинить імпорт російської нафти: названо дату

Німеччина шукає альтернативу російським поставкам енергоресурсів

Німеччина планує повністю припинити закупівлю російського вугілля з 1 серпня, а російської нафти – з 31 грудня, що ознаменує серйозну зміну джерела енергопостачання країни. Про це заявив заступник міністра фінансів Німеччини Йорг Кукіс, повідомляє Reuters.

Ключовим завданням німецького уряду є заповнення величезної прогалини, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 млрд куб. м російського газу.

За словами Кукіса, раніше Росія поставляла до Німеччини 40% вугілля і 40% нафти від річного споживання країни. Зараз Німеччина шукає альтернативу російським поставкам – такою альтернативою можуть стати США і Катар.

«Всім, хто знайомий з історією нафтопроводу «Дружба», який вже був інструментом впливу СРСР на Східну Європу, знають, що позбутися цієї залежності – справа не тривіальна, але ми цього доб'ємося за кілька місяців», – заявив Кукіс.

Нагадаємо, газопровід «Північний потік» зупинили на планове обслуговування 11 липня. Стверджується, що роботи триватимуть до ранку 21 липня. Німці побоюються, що газопровід після завершення профілактичних робіт не відновить свою роботу.

До слова, Європейський Союз планує найближчими тижнями запропонувати новий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. При цьому рішення про обмеження цін на російську нафту поки не очікується, оскільки обговорення досі тривають.

Раніше розслідувачі з’ясували, як російська нафта в обхід санкцій потрапляє до Європи.

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