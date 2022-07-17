Німеччина готується до газових протестів: хто за ними стоятиме

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер готується до масових протестів через зростання цін на газ

Ціни на газ можуть спровокувати хвилю протестів

Німецька влада чекає на газові протести у виконанні радикалів. Про це заявила голова міністерства внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

За словами Фезер, подібні акції можуть організовувати ті, «хто під час пандемії Covid-19 кричав про свою зневагу до демократії».

Крім того, імовірними учасниками майбутніх газових протестів стануть прав екстремісти, які під час пандемії діяли разом із противниками карантину та вакцинації.

Ці дві групи людей «спробують використати ціни, що різко зростають, як новий привід для підвищення небезпеки», припустила очільниця міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, очільник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер заявив, що без російського газу країна зиму-2022/23 не зможе пережити.

Але уже влітку 2024-го Німеччина зможе повністю відмовитися від постачання газу із Росії.

Додамо, що напередодні стало відомо, що Німеччина вирішила знову запустити 16 електростанцій, які працюють на вугіллі та нафті, а також продовжити дозвіл на експлуатацію для ще 11 таких станцій. Так країна хоче зменшити енергозалежність від Росії.