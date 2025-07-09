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Собянін заявив про атаку на Москву

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Собянін заявив про атаку на Москву
Російсьйке Міноборони заявило перехоплення 86 безпілотників
фото з відкритих джерел

Собянін повідомляє про два збиті безпілотники, що летіли на Москву

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про знищення двох безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які, за його словами, летіли в напрямку столиці Росії. Ця заява з'явилася на тлі повідомлень Міністерства оборони РФ про масовану нічну атаку безпілотників на низку російських регіонів. Про це повідомляє «Главком».

За інформацією Собяніна, обидва безпілотники були збиті силами протиповітряної оборони.

«На місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», – заявив Собянін.

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Паралельно з цим, російсьйке Міноборони заявило, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО нібито було знищено та перехоплено загалом 86 безпілотників літакового типу. Географія атак охопила низку регіонів:

  • Курська область: 23 БпЛА 
  • Брянська область: 16 БпЛА 
  • Тульська область: 15 БпЛА 
  • Бєлгородська область: 12 БпЛА 
  • Орловська область: 12 БпЛА 
  • Московський регіон: 4 БпЛА (включно з двома, що летіли на Москву)
  • Смоленська область: 2 БпЛА 
  • Воронезька область: 1 БпЛА 
  • Рязанська область: 1 БпЛА 

Як відомо, у ніч на 9 липня дрони атакували Курщину. Під атакою перебували міста Курськ та Рильськ. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує «Главком».

Як написали моніторингові канали, дрони нібито атакували агропідприємтсво у місті Рильськ. Відповідні кадри поширили в мережі.

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Теги: росія безпілотник Москва дрон

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