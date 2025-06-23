РФ атакувала Україну 368 повітряними цілями: скільки вдалося збити

У ніч на 23 червня Росія атакувала Київ

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області

У ніч на 23 червня окупанти атакували Україну 368 засобами повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

РФ вдарила по Україні 352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (до 160 із них – «шахеди»). Зокрема, 11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянська областей та п'ятьма крилатими ракетами Іскандер-К із району Курська.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

«Основний напрямок удару – місто Київ! Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 – локаційно втрачені:

146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – збито, ще три – локаційно втрачені;

п'ять крилатих ракет Іскандер-К – збито.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.