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Великі банки США хочуть створити спільну цифрову валюту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Великі банки США хочуть створити спільну цифрову валюту
Великі банки вивчають можливості виходу у світ зі спільним стейблкоїном
фото із відкритих джерел

У переговорах щодо стейблкоїну беруть участь великі банки США, проте остаточного рішення ще немає 

Великі американські банки планують створити спільний стейблкоїн – цифрову валюту, прив'язану до вартості долара. Як пише «Главком», про це повідомила з посиланням на джерела газета The Wall Street Journal.

«Найбільші банки США вивчають можливість об'єднання для випуску спільного стейблкоїна, що має на меті запобігти зростаючій конкуренції з боку криптовалютної індустрії», – йдеться у матеріалі. 

Переговори перебувають у початковому етапі. У них беруть участь JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup та Wells Fargo. Очікується, що створення стейблкоїну дозволить їм прискорити здійснення фінансових операцій, включаючи міжнародні перекази, на реалізацію яких традиційна банківська система може йти кілька днів. Американські кредитні організації побоюються, що без заснування власного стейблкоїну вони перестануть бути конкурентоспроможними в умовах криптовалютного ринку, що активно розвивається.

Остаточне рішення поки що не ухвалене. Як зазначає газета, воно залежатиме від оцінки попиту на таку валюту з боку клієнтів банків, а також законодавчих ініціатив у цій галузі.

Раніше стало відомо, що криптовалюта біткойн знову оновила історичний максимум ціни, перетнувши межу у $111 тис. 

До слова,  22 травня 2025 року, криптоспільнота відзначила 15-ту річницю Bitcoin Pizza Day – знакової події, що увійшла в історію як перша відома купівля реального товару за біткоїни. Рівно п'ятнадцять років тому американський програміст Ласло Хейніц обміняв 10 000 BTC на дві піци, вартість яких за нинішнім курсом перевищує $1,1 млрд.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп представив офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $Trump, усього за кілька днів до своєї інавгурації на другий термін. 
 

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Теги: США банк Дональд Трамп президент криптовалюта

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