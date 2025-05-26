Влада Німеччини обмежить кількість біженців: що чекає на українців

Влада ФРН має намір обмежити в'їзд біженців





Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добриндт планує подати новий законопроєкт, згідно з яким біженці без певного статусу більше не зможуть подавати заявки на поновлення з сім'єю. Про це він повідомив у німецькій газеті Bild, пише «Главком».

«Воз'єднання сімей для осіб із субсидіарним (тимчасовим) захистом припиняється», – йдеться у публікації.

За словами Добріндта, цей законопроєкт спрямований на мінімізацію початкових стимулів біженців, які «притягують» їх до Німеччини.

Зазначається, що це рішення буде подано до обговорення та погодження кабінетом міністрів ФРН у середу, 28 травня.

Нагадаємо, нова влада Німеччини скасовує розпорядження колишнього кабінету міністрів від 2015 року, що дозволяє прохачам притулку в'їжджати в країну, вона розгортатиме їх на кордонах. Про це заявив глава МВС ФРН Александер Добріндт.

До слова, припинення виплати готівкою, запровадження спеціальних платіжних карток, які обмежили зняття готівки, заборона використовувати в букмекерських конторах або для переказу грошей за кордон – все це дає результати і кількість біженців у Німеччині поступово зменшується.

Раніше стало відомо, Німеччина активно відмовляє у притулку росіянам призовного віку. Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6 тис. росіян віком від 18 до 45 років звернулися до Німеччини з проханням про надання притулку. Проте лише 349 із них отримали офіційний статус біженця, додатковий захист через загрозу переслідування на батьківщині або заборону на депортацію.