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Мерц склав присягу і офіційно став новим канцлером Німеччини

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Мерц склав присягу і офіційно став новим канцлером Німеччини
Очікується, що після Мерца присягу також мають скласти нові міністри
фото: reuters

Під час присяги новий канцлер використав фразу «Хай допоможе мені Бог»

Лідер партії ХДС Фрідріх Мерц склав присягу. Таким чином він офіційно став новим канцлером Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel.

Спочатку Мерц попрямував до Великої зали палацу Бельвю – резиденції президента Німеччини. Там президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив Мерцу свідоцтво про призначення канцлером.

«Від імені Федеративної Республіки Німеччина я призначаю пана Фрідріха Мерца федеральним канцлером», – зазначив Штайнмаєр.

Після такої церемонії Мерц сів у свою автівку і поїхав назад до Бундестагу. Там він склав присягу. Наприкінці новий канцлер використав фразу «Хай допоможе мені Бог». Потім у залі пролунали тривалі оплески.

Очікується, що після Мерца присягу також мають скласти нові міністри.

Так, Фрідріха Мерца обрали новим канцлером Німеччини у другому турі виборів. За нього проголосували 325 депутатів. 

Нагадаємо, у Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. 5 травня було утворено п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.

Перед підписанням угоди Мерц заявив, що коаліція прагне рухати Німеччину вперед «завдяки реформам та інвестиціям». За його словами, Європа очікує, що Німеччина знову внесе вагомий внесок у спільну справу.

Перше випробування для нового альянсу було заплановано сьогодні, 6 травня, – обрання лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца десятим федеральним канцлером. Однак здійснити цього не вдалося, оскільки Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини.

За Мерца віддали свої голоси 310 депутатів, з 316 необхідних. Проти були 307, ще троє утрималися.

Як відомо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца, а також 14 міністрів його кабінету.

До слова, Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.

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Теги: присяга Фрідріх Мерц Німеччина

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