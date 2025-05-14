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Мерц заявив про амбіційні зміни в армії Німеччини

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Мерц заявив про амбіційні зміни в армії Німеччини
Мерц: Наша мета – країна, Німеччина та Європа, які будуть настільки сильними разом, що нам ніколи не доведеться застосовувати зброю
фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що метою зміцнення армії буде стримування агресії

Німеччина візьме на себе більше відповідальності за оборону Європи, створивши найсильнішу армію в ЄС. Таку заяву зробив канцлер Фрідріх Мерц під час виступу в Бундестазі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

«Федеральний уряд надасть усі фінансові ресурси, необхідні Бундесверу, щоб стати найсильнішою звичайною армією в Європі», – сказав Мерц. «Це більш ніж доречно для найнаселенішої та економічно найсильнішої країни Європи. Наші друзі та партнери також очікують цього від нас, і більше того, вони насправді цього вимагають».

Ці коментарі прозвучали після того, як Мерц очолив історичний поворот у фіскальній політиці Німеччини, включаючи різке послаблення конституційного боргового гальма країни, що потенційно розблокує сотні мільярдів євро запозичень на оборону. Ці кошти також можуть бути використані для фінансування військової підтримки України.

Мерц сказав, що метою зміцнення армії буде стримування агресії.

«Наша мета – країна, Німеччина та Європа, які будуть настільки сильними разом, що нам ніколи не доведеться застосовувати зброю», – додав Мерц.

Водночас канцлер пообіцяв, що Німеччина – другий за величиною постачальник військової допомоги Україні після Сполучених Штатів – продовжуватиме підтримувати Київ. «Не повинно бути жодних сумнівів щодо нашої позиції», – сказав він. «А саме, ми беззастережно на боці українців».

Мерц також заявив, що Німеччина «дуже стурбована зростаючою близькістю між Пекіном і Москвою» і що Берлін надасть Китаю вагомі аргументи щодо необхідності зіграти свою роль у врегулюванні війни в Україні.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Німеччина різко збільшила військові витрати, хоча її збройні сили, відомі як Бундесвер, все ще гостро потребують інвестицій після років роззброєння та політики жорсткої економії після закінчення Холодної війни.

Для Мерца виконати обіцянку створити найбільшу в Європі регулярну армію буде нелегко. Генерал Карстен Бройер, головнокомандувач німецьких військ, заявив у квітні на засіданні Німецької ради з міжнародних відносин, що Німеччині потрібно 100 тис. додаткових військових «якомога швидше».

Однак, незважаючи на посилені зусилля з набору персоналу, чисельність військ залишилася на рівні близько 182 тис, оскільки багато молодих людей у ​​Німеччині уникають військової служби.

У другій половині своєї промови Мерц пообіцяв відновити економіку Німеччини, яка переживає труднощі та орієнтована на експорт і скорочується вже два роки поспіль, шляхом реформування бюрократії країни та стимулювання інвестицій та підприємництва.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6 тис. росіян віком від 18 до 45 років звернулися до Німеччини з проханням про надання притулку. Проте лише 349 із них отримали офіційний статус біженця, додатковий захист через загрозу переслідування на батьківщині або заборону на депортацію. 

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Теги: Фрідріх Мерц Німеччина армія

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