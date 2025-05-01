Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент пояснив, чому наклав санкції на Арестовича

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент пояснив, чому наклав санкції на Арестовича
Український лідер доручив готувати наступні санкційні кроки
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

За словами Зеленського, останні санкції запроваджені проти громадян України, які виправдовують війну

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пакети санкцій, запроваджені 1 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави нашої держави.

Перший з них, за словами президента, спрямований проти 36 компаній і п’яти фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях, але обслуговують російське військове виробництво:

«Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів. Загалом синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну».

Другий пакет включає 106 субʼєктів, які, за словами президента, своєю діяльністю активно підтримують присутність російських військ у окупованому Криму та на території Донецької та Луганської областей, а також займаються постачанням для окупаційної армії.

«Третій санкційний пакет – це дев’ять осіб, із них сім, на жаль, мають громадянство України, які пов’язали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні», – додав він.

Зеленський уточнив, що Київ працює над тим, щоб у юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для підсанкційних громадян України та інших країн. За його словами, він доручив готувати наступні санкційні кроки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти деяких українців та росіян. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович та блогер, якому СБУ оголосила підозру, Мирослав Олешко.

Санкції запроваджено проти девʼятьох осіб. До санкційного списку ввійшли політологи, блогери, пропагандисти, експосадовці тощо. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради.

Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку.

Колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової передрік невдачу України у війні проти РФ. 

Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу. Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович дедалі частіше робить проросійські заяви.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський санкції Олексій Арестович

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З моменту введення санкцій у 2021 році Європарламент займав жорстку позицію щодо Китаю
Китай скасовує санкції проти чиновників ЄС для початку торговельних переговорів – Politico
Вчора, 15:44
Зеленський зустрівся із Трампом
Зеленський зустрівся із Трампом
26 квiтня, 11:04
Зеленський: Дипломатія повинна спрацювати
Найближчими днями очікуються зустрічі, які наблизять тишу для України – Зеленський
25 квiтня, 21:24
Росія атакувала Київ 24 квітня
У ракеті, що вдарила по Києву 24 квітня, були компоненти від американських компаній
25 квiтня, 17:08
Росія знову вдарила по Харкову
Росія атакувала українські міста в Страсну п’ятницю: реакція Зеленського
18 квiтня, 10:59
ЄС розглядає можливість відправлення «військових радників» в Україну
Україна опрацьовує деталі присутності безпекового контингенту
16 квiтня, 21:44
ЄС не погодив 17-й пакет санкцій проти РФ
Чому 17-й пакет санкцій завис? Що відбувається за лаштунками ЄС
16 квiтня, 12:54
Зеленський відвідав Білий дім та зустрівся з Трампом у лютому 2025 року
Можливий візит Трампа до України. Білий дім дав відповідь
15 квiтня, 22:23
Президент анонсував 540 млн на оборону: куди спрямують кошти
Президент анонсував 540 млн на оборону: куди спрямують кошти
11 квiтня, 20:43

Політика

Зеленський: Укладання угоди – перший результат ватиканської зустрічі з Трампом
Зеленський: Укладання угоди – перший результат ватиканської зустрічі з Трампом
Президент пояснив, чому наклав санкції на Арестовича
Президент пояснив, чому наклав санкції на Арестовича
Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича
Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича
«Багато кого знаю особисто». Гетманцев розповів про стосунки з моделями OnlyFans
«Багато кого знаю особисто». Гетманцев розповів про стосунки з моделями OnlyFans
Зеленський запровадив санкції проти Арестовича
Зеленський запровадив санкції проти Арестовича
Уряд опублікував повний текст підписаної з США мінеральної угоди
Уряд опублікував повний текст підписаної з США мінеральної угоди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
46K
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
38K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку
31K
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
26K
Римо-католицький єпископ назвав вчинок Папи Франциска, який точно показав, що він на боці України

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Сьогодні, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua