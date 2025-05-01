Президент пояснив, чому наклав санкції на Арестовича

За словами Зеленського, останні санкції запроваджені проти громадян України, які виправдовують війну

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пакети санкцій, запроваджені 1 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави нашої держави.

Перший з них, за словами президента, спрямований проти 36 компаній і п’яти фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях, але обслуговують російське військове виробництво:

«Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів. Загалом синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну».

Другий пакет включає 106 субʼєктів, які, за словами президента, своєю діяльністю активно підтримують присутність російських військ у окупованому Криму та на території Донецької та Луганської областей, а також займаються постачанням для окупаційної армії.

«Третій санкційний пакет – це дев’ять осіб, із них сім, на жаль, мають громадянство України, які пов’язали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні», – додав він.

Зеленський уточнив, що Київ працює над тим, щоб у юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для підсанкційних громадян України та інших країн. За його словами, він доручив готувати наступні санкційні кроки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти деяких українців та росіян. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович та блогер, якому СБУ оголосила підозру, Мирослав Олешко.

Санкції запроваджено проти девʼятьох осіб. До санкційного списку ввійшли політологи, блогери, пропагандисти, експосадовці тощо. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради.

Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку.

Колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової передрік невдачу України у війні проти РФ.

Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу. Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович дедалі частіше робить проросійські заяви.