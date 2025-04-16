США передають армії федеральні землі на кордоні з Мексикою для посилення безпеки​

США передають армії 44 тисячі гектарів на кордоні з Мексикою для зміцнення контролю та боротьби з нелегальною міграцією

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про передачу близько 110 тисяч акрів (приблизно 44 515 га) федеральної землі вздовж кордону США з Мексикою під контроль армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ​Reuters.

Цей крок спрямований на посилення заходів безпеки та запобігання незаконному перетину кордону. Передача земель охоплює райони в округах Гідалго, Луна та Дона Ана в штаті Нью-Мексико.

Протягом трьох років армія зможе використовувати ці території для підтримки операцій прикордонної служби, будівництва інфраструктури та боротьби з незаконною міграцією, наркотрафіком і торгівлею людьми.​

Цей захід також дозволить військовим патрулювати 170-мильну буферну зону вздовж південного кордону в Аризоні та Нью-Мексико.

Критики висловлюють занепокоєння щодо можливих юридичних наслідків, зокрема, порушення закону Posse Comitatus, який обмежує використання військових у внутрішніх правоохоронних функціях.

Однак адміністрація Трампа стверджує, що дії військових спрямовані на захист військових об'єктів, що дозволяє обійти ці обмеження.

22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів.

Відомо, що Трамп доручив Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту депортувати тих, хто нелегально потрапив у США через південний кордон.

Тисячі американських військовослужбовців прибудуть до кордону з Мексикою після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився посилити там військову присутність.

20 січня, одразу після своєї інавгурації, президент США Дональд Трамп підписав указ про зміну назв кількох географічних об'єктів, включно з Мексиканською затокою. Того самого дня Інформаційна система географічних назв США (GNIS) офіційно перейменувала її на «Американську затоку».