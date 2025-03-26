Масована атака дронів та слова директора ЦРУ про українців: головне за ніч

Пожежа у Кривому Розі, яка виникла через атаки РФ

У Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що українці продовжать боротьбу навіть без зброї, якщо їх не влаштують умови угоди, Трамп зробив нові заяви щодо санкцій проти Росії та перемир’я, а тим часом РФ масовано атакувала дронами Кривий Ріг. «Главком» зібрав головні події ночі проти 26 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Заява директора ЦРУ

Під час слухань у Сенаті США директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що якщо українці побачать, що умови угоди з Росією не гарантують тривалого миру, вони продовжать боротьбу навіть без зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

За словами директора ЦРУ, наразі Росія має перевагу на фронті та повільно просувається вперед, проте український народ і військові неодноразово були недооцінені.

«Зрештою, виходячи з моїх спостережень і аналітики, я переконаний, що вони будуть воювати навіть голими руками, якщо не отримають умов, прийнятних для тривалого миру», – наголосив Реткліфф.

Дрони атакували Кривий Ріг

Пізно ввечері, 25 березня, окупанти масовано атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Відомо, що у Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів.

«Масова атака «шахедами». Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо. Більш детальна інформація після відбою. На зараз локаційно чисто», – написав Вілкул.

Місцеві пабліки пишуть, що у Кривому Розі спалахнула декілька пожеж після масованої атаки Росії. Також зазначається, що удари по місту тривали майже годину.

Українська ядерна зброя

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Річард Гренелл викликав суперечки після свого твіту про Будапештський меморандум, в якому він стверджував, що ядерна зброя, яка знаходилася в Україні після розпаду Радянського Союзу, насправді належала Росії і була її залишками, а Україна просто повернула її Росії. Це твердження було спростовано низкою експертів та політиків, повідомляє «Главком».

Американський дипломат та спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Річард Гренелл висловився у X про Будапештський меморандум:

«Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні. Це незручний факт».

На цей допис відреагував Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні. Він підкреслив, що Гренелл помиляється. Пайфер пояснив, що ядерні боєголовки, які знаходилися на території України, були частиною радянської арсеналу, а не російськими. Пайфер додав, що Україна відповідала за зберігання боєголовок, а після розпаду СРСР мала право вирішити їх подальшу долю. Він зазначив, що частина зброї була передана Росії лише для ліквідації, оскільки РФ взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет України в рамках Будапештського меморандуму.

Санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки аналізують умови, висунуті Російською Федерацією щодо угоди про перемир'я в Чорному морі, серед яких часткове скасування санкцій. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами, повідомляє «Главком».

Главу Білого дому запитали, чи розглядає його адміністрація можливість зняття обмежень із деяких російських банків і компаній. У відповідь Трамп зазначив, що його команда вивчає умови, які Кремль вважає необхідними для реалізації угоди щодо Чорного моря.

«Ми зараз розглядаємо всі умови. Їх п'ять чи шість, і ми аналізуємо кожну з них», – заявив Трамп під час брифінгу у Білому домі.

Прогрес на переговорах

США відзначають значний прогрес у врегулюванні війни Росії проти України, досягнутий під час переговорів у Саудівській Аравії. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з американськими послами, інформує «Главком».

Трампа попросили прокоментувати ситуацію щодо припинення вогню між Україною та Росією в Чорному морі.

«Ми досягли великого прогресу на двох напрямках, які ми називаємо секціями, хоча вони охоплюють набагато більше. Це стосується і Росії з Україною, і Близького Сходу», – зазначив Дональд Трамп.