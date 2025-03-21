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Український ексміністр, що підозрюється у держзраді, створив будівельну імперію в окупованому Криму – розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Український ексміністр, що підозрюється у держзраді, створив будівельну імперію в окупованому Криму – розслідування
З 2015 року Павло Лебедєв переховується від українських органів досудового розслідування
фото з відкритих джерел

Колишній міністр використовує офшорні схеми для обходу санкцій

Колишній міністр оборони України Павло Лебедєв, який після початку Революції Гідності втік до окупованого Криму, активно інвестує в будівельні проєкти Севастополя та Криму. Для цього він використовує офшорні схеми для обходу санкцій. Про це – у розслідуванні «Главкома» «Добропорядний» кривавий інвестор. Як Росія розплатилася з ексміністром оборони України».

Основні девелоперські активи Лебедєва зосереджені у групі компаній «Парангон», яка займається зведенням житлових та рекреаційних комплексів у місті. До 2015 року компанія належала кіпрській Metyglow Holdings LTD, але після запровадження санкцій Євросоюзу, що забороняють інвестування в кримську нерухомість, ця структура вийшла з бізнесу. Натомість контроль над компанією перейшов до інших фірм, зареєстрованих у Панамській республіці, Белізі та на Британських Віргінських Островах – відомих офшорних зонах, які часто використовуються для ухилення від податків та відмивання грошей.

З 2017 року частина «Парангону» перейшла Людмилі Лебедєвій – повній тезці дружини ексміністра. Спочатку вона володіла лише 0,0001%, але поступово її частка зросла до 80% у 2020 році. На той момент вартість компанії оцінювалася у 19,5 млн рублів.

За даними офіційного сайту «Парангону», компанія вже збудувала понад 20 житлових і рекреаційних комплексів. Згідно з інформацією російського порталу нерухомості «ЦИАН», забудовник здав у експлуатацію 14 будинків, ще 11 – планує завершити до 2026 року.

Один з останніх об'єктів компанії – житловий комплекс «Аквамарин Park», який зведений у 2023 році. Квартири в ньому продаються за ціною від 8,86 млн рублів (приблизно 2,65 млн грн) до 31,18 млн рублів (приблизно 9,35 млн грн). ЖК розташований всього у 150 метрах від Чорного моря, поряд із курортним комплексом «Аквамарин», який також належить Лебедєву.

Лебедєв також розширює свій вплив через компанію «Спеціалізований забудовник «Аквамарин-інвест», зареєстровану у 2020 році в Севастополі. Її власниками є підприємства, пов’язані з «Парангоном», а також кримський завод «Сатурн», у якому колаборант очолював раду директорів.

Нагадаємо, що Павло Лебедєв у 2006 році вперше обрався до Верховної Ради від Блоку Юлії Тимошенко, потім переметнувся до табору Партії регіонів, з якою працював у наступних каденціях парламенту.

З кінця грудня 2012 року до лютого 2014 року – очолював Міністерство оборони України в уряді Миколи Азарова.

Після втечі Віктора Януковича у лютому 2014 року Лебедєв також залишив Київ і переїхав до Севастополя. Згодом він увійшов до складу правління Російського союзу промисловців і підприємців, представляючи інтереси Севастополя та Криму.

За даними бази МВС, Павло Лебедєв переховується від органів досудового розслідування. Датою його зникнення вказано 17 жовтня 2015 року.

У червні 2020 року Державне бюро розслідувань оцінило роботу Лебедєва на посаді міністра оборони – заочно вручило підозру у державній зраді. За версією слідства, Лебедєв і його попередник міністр Дмитро Саламатін здійснили цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України. Воно полягало у тому, що вони розформували окремі військові об'єднання, частини та підрозділи. Також тодішній президент Янукович і колишні міністри оборони змінили місця дислокації військових. Такі дії здійснювалися, зокрема, на території Автономної Республіки Крим, що надалі призвело до анексії півострова.

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Теги: міністр Міноборони Крим санкції офшорний скандал

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