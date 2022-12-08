Комітет Сенату США визнав дії РФ геноцидом проти українців

Резолюцію підтримали сенатори як від Демократичної, так і від Республіканської партій

У комітеті Сенату США з міжнародних відносин підтримали Резолюцію щодо визнання дій РФ геноцидом проти українського народу. Тепер документ готовий до винесення на голосування у Сенаті, повідомляє «Голос Америки».

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Наразі дата голосування за документ не визначена. «Надалі це залежить від лідера демократичної більшості в Сенаті, сенатора Чака Шумера», – пояснили у пресцентрі співавтора резолюції, сенатора Джима Ріша.

«Путін своїми діями і словами неймовірно чітко дав зрозуміти, що його мета – знищити існування українського народу. Я на власні очі бачив його жорстокість в Ірпені та Київській області… Ми повинні й надалі робити все можливе, щоб підтримати український народ у його боротьбі за виживання», – йдеться в офіційній заяві сенатора-республіканця Джима Ріша.

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«Злочини, скоєні проти українського народу під час незаконної та неспровокованої війни Путіна, суперечать численним міжнародним конвенціям, і можуть бути підсумовані лише як геноцид», – додав сенатор-демократ Бен Кардін.

«Український народ продемонстрував свою рішучість і здатність відбивати напади, які тривають, але невинні життя і надалі помиратимуть, поки Росія не зрозуміє наслідки їхніх мерзенних дій. Має бути відповідальність», – наголосив Кардін.

Що сказано у резолюції:

Засуджує Росію за геноцид проти українського народу.

Закликає США, НАТО та європейських союзників підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам геноциду українського народу з боку Росії.

Підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування, щоб притягнути до відповідальності російське політичне керівництво та військових, винних у агресивній війні, військових злочинах, злочинах проти людяності та геноциді.

Закликає президента США використовувати акт Магнітського (прийнятий для ведення санкцій проти причетних до переслідування юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського) щодо винних і причетних до геноциду, що здійснюється РФ, в Україні.

Співавторами документу виступили сенатор-республіканець від штату Айдахо Джим Ріш та сенатор-демократ від штату Мериленд Бен Кардін.

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Окрім них, документ також підтримали 14 інших сенаторів від обох партій. Зокрема, демократ Ричард Блюменталь, республіканець Роб Портман, демократка Джин Шахін, республіканець Ліндсі Грем та інші.

У Росії заяви західних лідерів про скоєння геноциду в Україні називають беззмістовними. Зокрема, голова ради провладної партії «Єдина Росія» заявляв, що звинувачення Росії в геноциді є «нікчемні з юридичної точки зору і брехливі за своєю суттю заяви».

Нагадаємо, раніше Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки погодив рекордний оборонний бюджет на $847,3 млрд. доларів. З них $800 млн. підуть на військову допомогу Україні.