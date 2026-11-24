Пункт пропуску на кордоні з Росією в Нарві, Естонія, 17 листопада

Міністерство закордонних справ Росії висунуло низку звинувачень на адресу Естонії, заявивши, що дії країни-члена НАТО та ЄС перебувають «на межі розв’язання відкритої війни». Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Різке загострення риторики відбулося після виклику повіреного у справах Естонії в Москві, якому висловили офіційний протест через рішення Таллінна закрити сухопутні прикордонні переходи з Росією з 1 грудня щонайменше на шість місяців. Цей крок естонської влади став реакцією на спробу підпалу місцевої оборонної компанії, у якій Таллінн звинуватив російські спецслужби, хоча Москва свою причетність заперечує.

Окрім протесту проти закриття кордону, російське зовнішньополітичне відомство звинуватило Естонію в тому, що вона нібито негласно дозволяє Україні використовувати свій повітряний простір для атак по російських цілях. Також у переліку претензій Москви фігурують спроби перешкоджати руху російських вантажних суден у Балтійському морі, заборона транзиту російського та білоруського зерна, утиски російської мови та наміри закрити Російську православну церкву, у відповідь на що РФ пригрозила «комплексними політико-дипломатичними заходами».

У Міністерстві закордонних справ Естонії відкинули ці закиди, наголосивши, що країна ніколи не дозволяла і не дозволить використовувати свою територію для військових операцій інших держав. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна зазначив, що Росія поширює безпідставні звинувачення, аби відвернути увагу від власних дій, які підривають європейську безпеку.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи в Берліні, підтвердив, що Альянс уважно відстежує ситуацію довкола Естонії разом із нещодавнім порушенням повітряного простору Польщі російськими ракетами та готовий за потреби оновлювати свої сили стримування й оборони.

Нагадаємо, Естонія з 1 грудня закриє автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією. Рішення пов'язане з тривалими російськими диверсіями, гібридними операціями та спробами обходу міжнародних санкцій.

Раніше «Главком» повідомляв про рішення Естонії закрити прикордонні переходи з Росією після спроби підпалу оборонного заводу. Ще 15 листопада Маргус Цахкна заявив, що обмеження набудуть чинності 1 грудня та мають зменшити можливості російських спецслужб проводити операції на території країни.