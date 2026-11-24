Комітет Сенату США розпочав розслідування щодо можливої ролі віцепрезидента США Джей Ді Венса в отриманні сировинним трейдером Vitol вигідного контракту на продаж венесуельської нафти. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

У листі на ім’я Венса сенаторка-демократка Меггі Хассан, яка в січні очолить Комітет із питань внутрішньої безпеки та урядових справ у новому складі Конгресу, висловила занепокоєння тим, що посадовець міг використати своє службове становище в інтересах великого політичного донора. Сенаторка вимагає від офісу віцепрезидента до 14 грудня надати відповідну документацію, зокрема листування між Венсом або його співробітниками та колишнім трейдером Vitol Джоном Аддісоном чи самою компанією.

Приводом для перевірки стала інформація про закриту зустріч Венса та Аддісона у грудні 2025 року на ексклюзивному курорті Єллоустонський клуб у штаті Монтана – за тиждень до січневої військової операції США у Венесуелі та захоплення Ніколаса Мадуро. За наявними даними, під час розмови Венс цікавився, наскільки швидко можна організувати продаж венесуельської нафти в разі встановлення контролю США над її запасами, на що Аддісон запевнив у повній готовності Vitol виконати це завдання.

Попри те, що і віцепрезидент, і трейдер заперечують факт переговорів, а прессекретар Венса Люк Шредер заявив про відсутність зустрічі в аеропорту, польотні записи підтверджують перебування приватного літака Аддісона та урядового борту Венса в одному аеропорту Монтани в день імовірної зустрічі.

Вже 5 січня, через два дні після повалення Мадуро, міністр енергетики США Кріс Райт зателефонував Аддісону із пропозицією взяти участь у реалізації венесуельської сирої нафти для фінансування політичного переходу в країні, що згодом офіційно підтвердили в американському енергетичному відомстві.

За кілька днів компанії Vitol та Trafigura отримали спеціальні ліцензії й, за оцінками експертів, заробили на цих операціях сотні мільйонів доларів, тоді як загальний обсяг оброблених США нафтових доходів Венесуели за перші дев’ять місяців року перевищив $12 млрд. Окрему увагу в розслідуванні привертають фінансові зв’язки сторін: у 2022 році Аддісон пожертвував $300 тис. на сенатську кампанію Венса в Огайо, а у 2024 році разом із дружиною спрямував $7 млн до комітетів політичних дій на підтримку Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що американська нафтова компанія North American Blue Energy Partners (NABEP) отримає контроль над низкою венесуельських нафтових родовищ.

Раніше ці об'єкти контролювали кілька китайських фірм та одна російська компанія. За даними Reuters, таке поглинання є частиною масштабної угоди, про яку оголосив Дональд Трамп. Проєкт дає США доступ до майже 64 млрд барелів підтверджених запасів нафти та дозволяє витіснити інтереси Пекіна й Москви з регіону.