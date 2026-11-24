Після порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами НАТО планує посилити військову присутність у Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речниці НАТО Еллісон Гарт.

У понеділок, 23 листопада, посли держав-членів НАТО зібралися на засідання Північноатлантичної ради. Однією з головних тем зустрічі стало порушення польського повітряного простору, яке зафіксували 20 листопада.

«Сили НАТО та союзників оперативно відреагували на ці порушення повітряного простору, а Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі санкціонував передислокацію літака системи повітряного раннього попередження та управління НАТО. Наразі Верховний головнокомандувач НАТО в Європі розглядає питання про розгортання додаткових сил і засобів, продовжуючи оцінювати нашу позицію щодо стримування та оборони в Польщі та в інших регіонах», – йдеться у повідомленні.

Гарт додала: «Усі члени Альянсу висловлюють повну солідарність з Польщею. НАТО залишається єдиним, готовим і відданим справі захисту від будь-якої загрози».

Нагадаємо, у Польщі слідчі з'ясували, що всі три повітряні об'єкти, уламки яких виявили на території країни 20 листопада, були російськими крилатими ракетами Х-101.

До слова, у ніч на 24 листопада Польща залучила сили та засоби протиповітряної оборони у зв’язку з черговою російською повітряною атакою проти України. Під час нічного удару РФ по західних областях України один із російських безпілотників ненадовго залетів на польську територію.